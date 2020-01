Indija napovedala novo osvajanje Lune

Indijska vesoljska agencija že pripravlja novo odpravo na Luno, to je Čandrajan 3, potem ko je bila lani odprava le delno uspešna, saj je lander Vikram strmoglavil na površje našega naravnega satelita.Priprave potekajo gladko, je poudaril prvi mož agencije. Tokrat želijo na površje dostaviti rover. Izstrelitev bi lahko potekala že letos novembra, a se Sivan zaveda, da so pri vesoljskih programih pogoste zamude in bi lahko odprava v vesolje odpotovala šele prihodnje leto.Indija je že septembra lani upala, da bo z landerjem postala četrta država po ZDA, Rusiji in Kitajski, ki bo uspešno pristala na Luni. Ciljali so južni pol, a se je zapletlo in končalo z razočaranjem.Nova odprava, v kateri razvijajo nov pogonski modul, lander in rover, bo stala okoli 30 milijonov evrov.Sivan je še pojasnil, da so izbrali štiri astronavte, ki bodo del prve indijske odprave s človeško posadko, ki je predvidena za sredino leta 2022, ko bodo praznovali 75. obletnico nedovisnosti od velike Britanije. Še ta mesec se bodo astronavti začeli uriti v Rusiji.