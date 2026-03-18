    Indijska generična zdravila bi lahko premešala globalni trg hujšanja

    V Indiji poteče patent za semaglutid – učinkovino v zdravilih Wegovy in Ozempic podjetja Novo Nordisk. Bo to spremenilo globalno sliko zdravljenja debelosti?
    Indija ima že več kot 77 milijonov ljudi s sladkorno boleznijo tipa 2 in eno največjih populacij odraslih s prekomerno težo na svetu. FOTO: Reuters
    Indija ima že več kot 77 milijonov ljudi s sladkorno boleznijo tipa 2 in eno največjih populacij odraslih s prekomerno težo na svetu. FOTO: Reuters
    R. I.
    18. 3. 2026 | 10:36
    18. 3. 2026 | 10:37
    6:02
    A+A-

    Indijska poceni zdravila za hujšanje bi lahko pomembno preoblikovala globalni boj proti debelosti. Kot poroča BBC, v Indiji poteče patent za semaglutid – učinkovino v zdravilih Wegovy in Ozempic danskega podjetja Novo Nordisk.

    To bo domačim farmacevtskim podjetjem omogočilo proizvodnjo cenejših generičnih različic, kar bo sprožilo val konkurence. Cene bi se lahko znižale za več kot polovico, dostop pa razširil najprej v Indiji in nato tudi drugod. Investicijska banka Jefferies ocenjuje, da bi lahko trg semaglutida ob ustrezni ceni dosegel vrednost ene milijarde dolarjev, piše BBC.

    Zdravljenje debelosti: več kot ozempic in hujšanje

    50 generičnih različic?

    Analitiki pričakujejo, da bo v nekaj mesecih na trg vstopilo okoli 50 blagovnih znamk generičnega semaglutida.

    Več indijskih proizvajalcev zdravil se že pripravlja na ta korak. Po besedah Sheetal Sapale, podpredsednice raziskovalne družbe Pharmarack, večja podjetja, vključno s Ciplo, Sun Pharmo, Dr Reddy's Laboratories, Bioconom, Natcom, Zydusom in Mankind Pharmo, pripravljajo blagovna generična zdravila, verjetno pa jih bo sledilo še veliko več. Pričakuje se, da bodo cene močno padle.

    Med nosečnicami vse več debelosti, pa tudi obsesij po popolnosti

    Trenutni stroški mesečnega zdravljenja so visoki: Ozempic se običajno prodaja za 95 do 119 dolarjev, medtem ko lahko Wegovy stane 108 do 173 dolarjev. Sapale pričakuje, da bo generična konkurenca to znižala na približno 36 do 54 dolarjev na mesec.

    Zdravila za hujšanje se tudi širijo zunaj endokrinoloških ambulant. FOTO: Arun Sankar/AFP
    Zdravila za hujšanje se tudi širijo zunaj endokrinoloških ambulant. FOTO: Arun Sankar/AFP

    Nižje cene bi lahko preoblikovale trg

    Indijska farmacevtska industrija, trenutno vredna približno 60 milijard dolarjev, naj bi se do leta 2030 podvojila. Večina njihove industrije temelji na generičnih zdravilih. Doslej drago injekcijsko zdravilo, ki je bilo, kot navaja BBC, omejeno večinoma na premožnejše bolnike, bi lahko postalo bolj razširjeno.

    Ta zdravila, prvotno razvita za zdravljenje sladkorne bolezni, zdaj slavijo kot prelomna za hujšanje, saj ponujajo rezultate, s katerimi se ja lahko kosalo le malo zdravil doslej.

    Semaglutid spada v skupino zdravil, znanih kot agonisti receptorjev GLP-1, ki posnemajo hormon, ki uravnava apetit in raven sladkorja v krvi. Z izboljšanjem sproščanja inzulina in upočasnitvijo praznjenja želodca zdravila poskrbijo, da ljudje hitreje čutijo sitost in ostanejo siti dlje časa. 

    Država je največji svetovni dobavitelj generičnih zdravil, proizvaja približno 60.000 blagovnih znamk v več kot 60 terapevtskih kategorijah in predstavlja okoli 20 odstotkov svetovne generične oskrbe. FOTO: Hollie Adams/Reuters
    Država je največji svetovni dobavitelj generičnih zdravil, proizvaja približno 60.000 blagovnih znamk v več kot 60 terapevtskih kategorijah in predstavlja okoli 20 odstotkov svetovne generične oskrbe. FOTO: Hollie Adams/Reuters

    Indija – populacija z veliko prekomerno težkimi

    Indija ima že več kot 77 milijonov ljudi s sladkorno boleznijo tipa 2 in eno največjih populacij odraslih s prekomerno težo na svetu, k čemur pripomore mestni življenjski stil, hrana, bogata z ogljikovimi hidrati, pa tudi sedeči način življenja.

    Zdravila za hujšanje se tudi širijo zunaj endokrinoloških ambulant. Kardiologi jih uporabljajo, da bolnikom pomagajo izgubiti težo pred posegi, kot je angioplastika, ortopedski kirurgi za zmanjšanje obremenitve sklepov pred operacijo kolena in pnevmologi za zdravljenje stanj, kot je obstruktivna spalna apneja.

    Muffazal Lakdawala, bariatrični kirurg iz Mumbaja, pravi, da bi ta zdravila lahko dramatično razširila zdravljenje za veliko indijsko populacijo bolnikov s sladkorno boleznijo in debelostjo.

    »Odlično je, da bodo ta zdravila postala cenejša, tako da bo več diabetične in debele indijske populacije lahko dostopalo do njih,« je povedal, kot navaja BBC. Ob tem dodaja, da mora biti kakovost zdravil, ki se proizvajajo, strogo nadzarovano.

    60 odstotkov svetovne generične oskrbe

    Ta previdnost odraža širšo resničnost o indijski farmacevtski industriji – svetovni velesili poceni generičnih zdravil. Država je največji svetovni dobavitelj generičnih zdravil, proizvaja približno 60.000 blagovnih znamk v več kot 60 terapevtskih kategorijah in predstavlja okoli 20 odstotkov svetovne generične oskrbe.

    Danes Indija dobavlja zdravila v več kot 200 držav, pokriva več kot polovico afriškega povpraševanja po generičnih zdravilih, približno 40 odstotkov generičnih zdravil, uporabljenih v ZDA, in približno četrtino zdravil v Združenem kraljestvu.

    »Izvozni potencial indijskih generičnih zdravil za hujšanje je ogromen,« pravi Namit Joshi, predsednik Sveta za promocijo izvoza farmacevtskih izdelkov Indije. »Samo ameriški trg bi se lahko v nekaj letih povzpel na 10 milijard dolarjev, saj stopnja debelosti spodbuja povpraševanje.«.

    Tveganja?

    Kljub optimizmu zdravniki opozarjajo na tveganja. Zdravila GLP-1 lahko povzročajo prebavne težave, redkeje resnejše zaplete, poleg tega pa obstaja nevarnost zlorab in nerealnih pričakovanj. Diabetolog Rahul Baxi poudarja, da uspeh ni odvisen le od zdravila, temveč tudi od pravilne izbire bolnikov in sprememb življenjskega sloga. Brez ustrezne prehrane in gibanja učinek pogosto ni trajen.

    Zdravniki opozarjajo tudi na neustrezno predpisovanje in komercialne pritiske, zlasti ob padcu cen. Indijski regulator je zato že opozoril na zavajajoče oglaševanje in poudaril, da morajo biti takšna zdravila uporabljena izključno pod zdravniškim nadzorom.

    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SLOVENSKE ŽELEZNICE

    Vlaki vse hitrejši, pravila ostajajo jasna

    Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
    2. 3. 2026 | 07:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Zvin gležnja: učinkovita rehabilitacija s fizioterapijo

    Samo en nepazljiv korak ali neroden gib je dovolj, da utrpite zvin gležnja. A na srečo obstajajo rešitve in poti do popolnega okrevanja.
    Promo Delo 25. 2. 2025 | 08:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Športna masaža: kaj se dogaja v mišicah po obremenitvi

    Po telesni dejavnosti se v mišicah sprožijo številni fiziološki procesi – od povečane prekrvitve do drobnih sprememb v mišičnih vlaknih.
    Promo Delo 17. 3. 2026 | 12:21
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    CRIKVENICA

    Darilo, ki ga letos ne bo pozabil prav nihče

    Ponudba zgodnjih rezervacij Jadran Hotels & Camps 2026 gostom omogoča, da brez naglice oblikujejo svoje idealne počitnice.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 10:30
    Preberite več
