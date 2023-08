Indija želi zgodovinski uspeh

Indijska odprava Čandrajan 3 bo danes skušala pristati na južnem polu Lune. Gre za indijsko tretjo lunarno odpravo, prejšnji poskus pristanka sonde Čandrajan 2 je bil neuspešen. Indija bo pristanek skušala izvesti le nekaj dni po neuspešni ruski odpravi Luna 25, ko je sonda prav tako skušala pristati v kraterju na južnem polu, vendar je pri manevru spuščanja orbite imela predolgo prižgane motorje in je tako odletela prenizko in nazadnje strmoglavila na površje.

Če bo Čandrajan 3 uspešen, bo to prvi pristanek na Luni za Indijo. Še več, to bo zgodovinski prvi pristanek na južnem polu za katerokoli sondo, hkrati pa bo Indija postala šele četrta država z mehkim pristankom na Luni – do zdaj je to uspelo le ZDA, nekdanji Sovjetski zvezi in Kitajski. Vse te države so svoja plovila spuščala v ekvatorialnem delu Lune, Kitajska je nato v začetku leta 2019 kot prva država s pristajalnikom Chang'e 4 pristala na nam nevidni strani Lune.

Indijska odprava številka tri sledi uspešni odpravi Čandrajan 1, ko so leta 2008 v lunino orbito utirili satelit. Ta orbiter je bil opremljen z 29-kilogramsko sondo, ki je namerno treščila ob površje v bližini južnega pola. Pri tem se je sprostil oblak prahu in kamenja, v katerem so zaznali vodni led. Odprava Čandrajan 2 pa je bila le delno uspešna. Orbiter se je namreč avgusta 2019 utiril v orbito in še vedno deluje, pristajalnik z roverjem pa je 6. septembra istega leta zaradi programske napake, ki je neustrezno vodila zaviralne motorje, strmoglavil.

Zdaj so vse oči uprte v njegovega naslednika. Odprava Čandrajan, ki v prevodu pomeni lunarno plovilo, so izstrelili 14. julija. Sestavljena je iz skoraj dvotonskega pristajalnika Vikram, ki so ga poimenovali po ustanovitelju indijske vesoljske agencije (Isro) Vikramu Sarabhaiju, hkrati pa pomeni pameten in pogumen, v svojem »trebuhu« pa ima še 26-kilogramski rover Pragjan, ki v prevodu pomeni modrost.

Na milijone ljudi bo danes v Indiji spremljajo pristajanje na Luni. FOTO: Indranil Mukherjee/AFP

Oba naj bi na površju delovala 14 dni ali en lunarni dan. Dan pristanka je bil skrbno izbran, da gre za začetek dneva na Luni, saj se baterije polnijo s sončno svetlobo. Ko se bo začela 14-dnevna noč, potem se bodo baterije izpraznile, tako da ni jasno, ali bo plovila možno obuditi, ko se bo znova začel dan na Luni. V lunarni noči se temperature spustijo globoko pod ničlo, kar lahko dodatno poškoduje plovila.

V Indiji je, kot poročajo tuji mediji, odprava požela veliko vznemirjenja in medijske pozornosti. Na milijone ljudi naj bi si danes ogledalo prenos dogajanja.

Direktor Isra Sreedhara Panicker Somanath je prepričan, da bo Čandrajan 3 uspešno pristal. Pojasnil je, da so natančno preučili, kaj je šlo narobe pri predhodniku in odpravili vse napake. Do zdaj je odprava tekla brez težav, v preteklih dneh je pristajalnik že snemal površje, da bi našel kar se da ravno površino za pristanek.