Industrija luksuzne avdioopreme se spreminja

Izgube, menjave vodstva in tehnološki napredek preoblikujejo tudi svet vrhunskega zvoka.

Trg luksuzne avdioopreme se v zadnjih letih spoprijema z velikimi strukturnimi spremembami, ki jih zaznamujejo upad prihodkov in pogoste menjave vodstva pri več blagovnih znamkah. Lepa primera sta podjetji Bang & Olufsen in Devialet, ki sta se znašli v začaranem krogu, ko padajoči prihodki in odhodi vodilnih kadrov vodijo v nenehne strateške spremembe, ki pa ne prinašajo želenih rezultatov. Bang & Olufsen, danska institucija na področju elektronike, je januarja odpustila izvršnega direktorja Kristiana Teära, potem ko so se prihodki zmanjšali za 3,2 odstotka v primerjavi s prejšnjim letom. Podobno se je zgodilo že januarja 2008, ko so zaradi padca dobička odpustili izvršnega direktorja Torbena Sorensena. Kaj je hifi Koncept »visoke zvestobe« reprodukcije zvoka (hifi oziroma high fidelity) ...