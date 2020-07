FOTO:Instagram proti tiktoku z njegovim orožjem

Instagram je s posnemanjem funkcije zgodbe najprej uspešno ustavil napad snapchata, zdaj isto potezo uporablja v spopadu s tiktokom. Funkcija reels, ki je kopija celotne tiktokove ideje, je na nekaterih trgih že dostopna, ta mesec pa bo na voljo skoraj povsod. V svetu družbenih omrežij bo avgust prelomen. Potem ko je instagram testiral funkcijo reels najprej novembra lani v Braziliji, v zadnjem mesecu pa še v Franciji, Nemčiji in Indiji, bo ta mesec funkcija predvidoma na voljo tudi v večini drugih držav. In zakaj je pomembna? Ker gre za kopijo tiktoka in s tem neposreden instagramov napad na kitajskega »kolega«.Tiktok je po ...