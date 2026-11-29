»Ker se ekspertize znanstvenikov našega največjega raziskvalnega instituta in raziskovalcev naše največje klinično-raziskovalne ustanove medsebojno dopolnjujejo, se izjemno veselim skupnih raziskovalnih projektov,« je poudaril prof. dr. Aleš Blinc, predsednik Raziskovalnega sveta UKC Ljubljana. FOTO: Jure Eržen Univerzitetni klinični center Ljubljana (UKC) in Institut »Jožef Stefan« (IJS) povezuje že dolgoletna tradicija znanstvenoraziskovalnega sodelovanja, kar predstavlja pomemben temelj za nadaljnji razvoj skupnega raziskovalnega prostora. Nedavno so se k temu zavezali s krovnim »sporazumom o sodelovanju na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti«, na aktualnem simpoziju Znanost za zdravje na IJS, pa so iskali konkretne rešitve z vidika facilitacije. Med ključnimi cilji so ...