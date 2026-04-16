Kandidat za Nobelovo nagrado za Delo: Prepričan sem, da lahko raka pozdravimo

Carl H. June, Balzanov nagrajenec, je zasnoval in uvedel bistveno novo strategijo pri zdravljenju rakavih bolezni.

Carl H. June, rojen leta 1953, je profesor imunoterapije na Medicinski fakulteti Univerze v Pensilvaniji v Filadelfiji, najstarejši medicinski fakulteti v ZDA. June je izumil in razvil novo vrsto imunske terapije z gensko spremenjenimi celicami, s katero so v zadnjih letih ozdravili številne bolnike s sicer smrtonosnimi hematološkimi malignomi (levkemija, limfom, mielom), zato ga uvrščajo med resne kandidate za Nobelovo nagrado. Razvil je tudi himerne antigenske receptorje (CAR), ki po vnosu v limfocite T slednje spremenijo v celice CAR-T; te potem lahko prepoznajo in uničijo rakave celice. Z uporabo postopkov genskega inženiringa je razvil tri module: zunajcelični modul za povezovanje s ciljnimi celicami (target binding module), transmembranski modul, ki molekulo zasidra na celično ...