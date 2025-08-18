  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Znanoteh

    iPhone ali Samsung: kateri telefon oddaja več sevanja?

    Kaj je pokazala študija o izpostavljenosti sevanju zaradi 5G v Ljubljani, in ali to sevanje res povzroča raka?
    Trenutno je na svetu več kot 27 milijard naprav, ki oddajajo brezžična sevanja. FOTO: Reuters
    Galerija
    Trenutno je na svetu več kot 27 milijard naprav, ki oddajajo brezžična sevanja. FOTO: Reuters
    Pi. K.
    18. 8. 2025 | 18:55
    18. 8. 2025 | 19:06
    6:06
    A+A-

    Na svetu je danes več kot 7,21 milijarde aktivnih pametnih telefonov, poleg tega je število povezanih naprav v okviru Internet of Things (IoT) do konca leta 2024 doseglo 18,8 milijarde, kar predstavlja 13-odstotno letno rast. Predvideva se, da bo do leta 2030 število IoT naprav naraslo na 40 milijard.

    Skupaj to pomeni, da je trenutno na svetu več kot 27 milijard naprav, ki oddajajo brezžična sevanja, bodisi mobilne naprave bodisi IoT naprave. To število še naprej hitro narašča zaradi širjenja 5G omrežij, avtonomnih vozil, pametnih domov in drugih povezanih tehnologij.

    Za primerjavo: leta 2020 je bilo na svetu približno 30 milijard povezanih naprav, kar pomeni, da je število v zadnjih petih letih naraslo za več kot 10 milijard.

    Vsaka brezžična naprava oddaja elektromagnetno sevanje. To prihaja tako od baznih postaj in oddajnikov kot tudi od samih telefonov in drugih naprav. Popolne zaščite pred njim ni – živimo v okolju, kjer smo mu stalno izpostavljeni.

    Znanost še nima enoznačnega odgovora

    Vprašanje, kako to sevanje vpliva na človeka, zanima tako znanstvenike kot širšo javnost, a dokončnih dokazov ni. Mednarodna agencija za raziskave raka (IARC), ki deluje pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije, je leta 2011 elektromagnetno sevanje mobilnih naprav uvrstila med potencialno rakotvorne dejavnike. Takratna raziskava je pokazala rahlo povečano tveganje za tumorje na glavi in vratu pri ljudeh, ki so mobilnik uporabljali več kot deset let vsaj pol ure na dan. Kasnejše študije teh ugotovitev niso potrdile, a klasifikacija še vedno velja.

    Dr. Peter Gajšek z ljubljanske Fakultete za elektrotehniko je pred časom za Delo pojasnil, da proti sevanju ni prave zaščite. Folije in podobni pripomočki celo poslabšajo situacijo, saj telefon zaradi ovirane povezave oddaja še močnejši signal. Edini praktični ukrep je uporaba žičnih slušalk in izbira telefona z nizko vrednostjo SAR (specifične absorpcijske stopnje), ki kaže, koliko energije telo absorbira. Kot varnejša velja vrednost pod 0,6 W/kg. Podatki za vse telefone so javno dostopni, tudi na spletni strani Inštituta za neionizirna sevanja (INIS).

    Je sevanje res nevarno?

    Sevanje mobilnih telefonov je uradno uvrščeno v skupino 2B, kar pomeni, da »morda« povzroča raka. Dokazov iz laboratorijskih raziskav na živalih in celicah za zdaj ni – kar bi bilo nujno, da bi ga uvrstili med dokazano rakotvorne snovi, kot so na primer azbest, tobak ali UV-sevanje.

    Ker na nastanek raka vpliva množica dejavnikov, preprostih razlag ni. Za primerjavo: kajenje poveča tveganje za raka za 12-krat, pri telefonu pa je ta faktor ocenjen na okoli 1,2 – torej desetkrat manj.

    5G prinaša nove neznanke

    Z bliskovitim širjenjem 5G tehnologije prihajajo nove frekvence, ki jih človeško telo še ni poznalo. Gre za milimetrske valove (25–30 GHz), katerih vpliv na biologijo še ni raziskan. 5G zahteva bistveno večje število baznih postaj, kar pomeni več virov sevanja, čeprav z manjšo močjo.

    Velike mednarodne raziskave, kot je študija COSMOS, spremljajo več sto tisoč uporabnikov mobilnih naprav desetletja, da bi ugotovile dolgoročne učinke. Doslej enoznačnih dokazov o nevarnosti ni, se pa pri uporabnikih pojavljajo subjektivne težave, kot so glavoboli in motnje spanja, katerih vzrok še ni pojasnjen.

    Sevanje lahko tudi zdravi

    Zanimivo je, da isto visokofrekvenčno sevanje, ki vzbuja strahove, znanstveniki uporabljajo tudi v medicini. Slovenski raziskovalci pod vodstvom dr. Damijana Miklavčiča so pionirji na področju elektroporacije – metode, kjer z uporabo električnih polj začasno povečajo prepustnost celičnih membran in s tem omogočijo učinkovitejše zdravljenje tumorjev. Danes gre za uveljavljeno metodo v onkologiji, prve klinične raziskave pa so bile opravljene prav v Sloveniji.

    Primerjava novih modelov iPhone in Samsung po SAR

    Vrednost SAR (Specific Absorption Rate) pove, koliko elektromagnetne energije telo absorbira pri uporabi mobilnega telefona. V EU je zgornja dovoljena meja 2,0 W/kg za glavo in trup ter 4,0 W/kg za okončine (merjeno na 10 g tkiva).

    Po uradnih podatkih Apple iPhone 15 Pro dosega SAR vrednost 0,98 W/kg pri uporabi ob glavi in 0,98 W/kg pri uporabi ob telesu. To pomeni, da je vrednost precej pod zakonsko mejo in primerljiva s prejšnjimi modeli iPhonov.

    Največji Samsungov model, Galaxy S24 Ultra, ima nekoliko višjo vrednost – SAR pri glavi 1,18 W/kg in pri telesu 1,48 W/kg. Tudi tu so rezultati pod predpisano mejo, vendar so številke višje kot pri iPhone 15 Pro.

    Če primerjamo, imajo iPhoni zadnjih generacij praviloma nekoliko nižje SAR vrednosti kot Samsungovi paradni modeli, kar potrjujejo tudi neodvisne baze podatkov, kot je European SAR Database 3. Vendar so razlike majhne in v obeh primerih so aparati skladni z varnostnimi smernicami EU.

    Premium
    Sobotna priloga
    Vožnja

    Temačno izkustvo bivaka Ena. Potem ogenj

    Izkustvo gora je pogosto povezano s sončnim vremenom, visokogorje pa ponuja tudi temačne, celo moreče izkušnje.
    16. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Razkrite Putinove zahteve, Trump v tujini označen za šibkega voditelja

    Pogoj za tristransko srečanje s Putinom in Zelenskim naj bi bil uspeh jutrišnjih pogovorov v Beli hiši.
    Boris Čibej 17. 8. 2025 | 17:52
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Pogled na premirje s kitajskega zornega kota

    Kitajski predsednik Xi Jinping se je že dolgo pripravljal na vražji sporazum med Trumpom in Putinom.
    Zorana Baković 17. 8. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Odmevna zmaga

    Primož Roglič je pokazal zobe, osvojil je tudi prestižni kriterij

    Slovenski kolesarski as je na Nizozemskem ugnal domača kolesarja, Thymena Arensmana in Mathieuja van der Poela, ki je bil najhitrejši na zadnjih dveh tekmah.
    18. 8. 2025 | 07:22
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Vrhunska implantologija, ki vrača nasmeh in spreminja življenja

    Fiksni zobje v enem dnevu in napredne implantološke rešitve tudi brez čeljustne kosti – to je izkušnja, ki jo omogoča Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

    »Lažje je delati, če si prijatelj,« je povedala ena od mladih poznavalk mleka v videu, ki so ga v Ljubljanskih mlekarnah posneli z otroki svojih zaposlenih.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Od burrita do churrosa: to so latino jedi, ki jih lahko poskusite tudi doma

    Latinskoameriška kuhinja navdušuje s preprostostjo, a hkrati z bogastvom okusov in toplino domačih jedi.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 15:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

    Simptomi se lahko pojavijo že v mladosti, zato ukrepajte, preden napredujejo.
    12. 8. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Osredotočenost na pospešen zeleni prehod energetike

    Inovativne oblike uporabe obnovljivih virov energije imajo pomemben, a še ne dovolj izkoriščen potencial.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Toplejše morje, invazija meduz in zadelani filtri jedrske elektrarne

    Spužvaste kocke določenih materialov bi lahko učinkovito lovile razpršeni uran iz morja.Tako bi jedrske elektrarne lahko napajale svet še več tisoč let.
    Borut Tavčar 15. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Sodelovanje pri inovaciji ali unikatu da nov zagon

    Za lesarsko industrijo je povezovanje s šolami pomemben korak do kadra. Trajnost je še eno jamstvo za svetlo prihodnost lesne industrije.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Čedalje bolj cenimo unikatne izdelke in masivni les

    Stavbni mizar Matic Domadenik in pohištveni mizar Vid Gomaz se bosta udeležila evropskega tekmovanja v poklicnih spretnostih EuroSkills.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    mobilna telefonijasevanjezdravjepametni telefon

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Nova sezona ICEHL

    Direktor lige se vedno znova veseli prihodov v Ljubljano

    Na predstavitvi sezone razširjene avstrijske hokejske lige v Salzburgu je Olimpija razgrnila visoke cilje. Brez preplaha po uvodnem porazu v Celovcu.
    Siniša Uroševič 18. 8. 2025 | 19:23
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

         V živo: Zelenski je prispel v Belo hišo

    Na srečanju bodo razpravljali o končanju vojne in varnostnih jamstvih za Ukrajino.
    18. 8. 2025 | 19:11
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Dvoličnost

    Greta Thunberg Norveški očita, da ima ta krvave roke

    Norveška se sooča z očitki o podnebni dvoličnosti, saj kljub zelenim ambicijam ostaja največja proizvajalka nafte in plina v Zahodni Evropi.
    18. 8. 2025 | 19:05
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Sevanje

    iPhone ali Samsung: kateri telefon oddaja več sevanja?

    Kaj je pokazala študija o izpostavljenosti sevanju zaradi 5G v Ljubljani, in ali to sevanje res povzroča raka?
    18. 8. 2025 | 18:55
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Pod dežnikom Uefe

    Čeferin na Norveškem, Mijatović v Albaniji

    Prvi teden prinaša tudi tekmi Olimpije in Celja na njunih štadionih, več slovenskih funkcionarjev pa bo obenem aktivnih na tujem.
    18. 8. 2025 | 18:30
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Dvoličnost

    Greta Thunberg Norveški očita, da ima ta krvave roke

    Norveška se sooča z očitki o podnebni dvoličnosti, saj kljub zelenim ambicijam ostaja največja proizvajalka nafte in plina v Zahodni Evropi.
    18. 8. 2025 | 19:05
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Sevanje

    iPhone ali Samsung: kateri telefon oddaja več sevanja?

    Kaj je pokazala študija o izpostavljenosti sevanju zaradi 5G v Ljubljani, in ali to sevanje res povzroča raka?
    18. 8. 2025 | 18:55
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Pod dežnikom Uefe

    Čeferin na Norveškem, Mijatović v Albaniji

    Prvi teden prinaša tudi tekmi Olimpije in Celja na njunih štadionih, več slovenskih funkcionarjev pa bo obenem aktivnih na tujem.
    18. 8. 2025 | 18:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

    Novi pristopi, tehnologije in miselnost spreminjajo pravila igre.
    Promo Delo 13. 8. 2025 | 14:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

    Vas pestijo bolečine v zapestju? Te so lahko znak preobremenjenosti ali poškodb. Pravočasno ukrepanje je ključno.
    Promo Delo 12. 8. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Sovoznik

    Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

    Direktor Borut Fakin v podkastu Sovoznik razkriva, kako je največja istrska vinska klet osvojila vrhunska priznanja, ki ga podeljuje Decanter, in nove trge.
    Gregor Knafelc 14. 8. 2025 | 15:00
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo