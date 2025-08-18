iPhone ali Samsung: kateri telefon oddaja več sevanja?

Na svetu je danes več kot 7,21 milijarde aktivnih pametnih telefonov, poleg tega je število povezanih naprav v okviru Internet of Things (IoT) do konca leta 2024 doseglo 18,8 milijarde, kar predstavlja 13-odstotno letno rast. Predvideva se, da bo do leta 2030 število IoT naprav naraslo na 40 milijard.

Skupaj to pomeni, da je trenutno na svetu več kot 27 milijard naprav, ki oddajajo brezžična sevanja, bodisi mobilne naprave bodisi IoT naprave. To število še naprej hitro narašča zaradi širjenja 5G omrežij, avtonomnih vozil, pametnih domov in drugih povezanih tehnologij.

Za primerjavo: leta 2020 je bilo na svetu približno 30 milijard povezanih naprav, kar pomeni, da je število v zadnjih petih letih naraslo za več kot 10 milijard.

Vsaka brezžična naprava oddaja elektromagnetno sevanje. To prihaja tako od baznih postaj in oddajnikov kot tudi od samih telefonov in drugih naprav. Popolne zaščite pred njim ni – živimo v okolju, kjer smo mu stalno izpostavljeni.

Znanost še nima enoznačnega odgovora

Vprašanje, kako to sevanje vpliva na človeka, zanima tako znanstvenike kot širšo javnost, a dokončnih dokazov ni. Mednarodna agencija za raziskave raka (IARC), ki deluje pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije, je leta 2011 elektromagnetno sevanje mobilnih naprav uvrstila med potencialno rakotvorne dejavnike. Takratna raziskava je pokazala rahlo povečano tveganje za tumorje na glavi in vratu pri ljudeh, ki so mobilnik uporabljali več kot deset let vsaj pol ure na dan. Kasnejše študije teh ugotovitev niso potrdile, a klasifikacija še vedno velja.

Dr. Peter Gajšek z ljubljanske Fakultete za elektrotehniko je pred časom za Delo pojasnil, da proti sevanju ni prave zaščite. Folije in podobni pripomočki celo poslabšajo situacijo, saj telefon zaradi ovirane povezave oddaja še močnejši signal. Edini praktični ukrep je uporaba žičnih slušalk in izbira telefona z nizko vrednostjo SAR (specifične absorpcijske stopnje), ki kaže, koliko energije telo absorbira. Kot varnejša velja vrednost pod 0,6 W/kg. Podatki za vse telefone so javno dostopni, tudi na spletni strani Inštituta za neionizirna sevanja (INIS).

Je sevanje res nevarno?

Sevanje mobilnih telefonov je uradno uvrščeno v skupino 2B, kar pomeni, da »morda« povzroča raka. Dokazov iz laboratorijskih raziskav na živalih in celicah za zdaj ni – kar bi bilo nujno, da bi ga uvrstili med dokazano rakotvorne snovi, kot so na primer azbest, tobak ali UV-sevanje.

Ker na nastanek raka vpliva množica dejavnikov, preprostih razlag ni. Za primerjavo: kajenje poveča tveganje za raka za 12-krat, pri telefonu pa je ta faktor ocenjen na okoli 1,2 – torej desetkrat manj.

5G prinaša nove neznanke

Z bliskovitim širjenjem 5G tehnologije prihajajo nove frekvence, ki jih človeško telo še ni poznalo. Gre za milimetrske valove (25–30 GHz), katerih vpliv na biologijo še ni raziskan. 5G zahteva bistveno večje število baznih postaj, kar pomeni več virov sevanja, čeprav z manjšo močjo.

Velike mednarodne raziskave, kot je študija COSMOS, spremljajo več sto tisoč uporabnikov mobilnih naprav desetletja, da bi ugotovile dolgoročne učinke. Doslej enoznačnih dokazov o nevarnosti ni, se pa pri uporabnikih pojavljajo subjektivne težave, kot so glavoboli in motnje spanja, katerih vzrok še ni pojasnjen.

Sevanje lahko tudi zdravi

Zanimivo je, da isto visokofrekvenčno sevanje, ki vzbuja strahove, znanstveniki uporabljajo tudi v medicini. Slovenski raziskovalci pod vodstvom dr. Damijana Miklavčiča so pionirji na področju elektroporacije – metode, kjer z uporabo električnih polj začasno povečajo prepustnost celičnih membran in s tem omogočijo učinkovitejše zdravljenje tumorjev. Danes gre za uveljavljeno metodo v onkologiji, prve klinične raziskave pa so bile opravljene prav v Sloveniji.