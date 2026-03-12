  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Znanoteh

    Iskanje novih rešitev za opešana srca

    Življenjski moto vrhunskega kardiokirurga Igorja Gregoriča je slediti pravim ciljem, vztrajati, postati odličen kirurg in prenašati znanje mladim.
    V vseh štirih desetletjih bivanja v tujini je prof. dr. Igor Gregorič z osebno zavzetostjo pomembno pripomogel k povezovanju slovenskih institucij z mednarodnim akademskim in kliničnim okoljem. Foto Leon Vidic
    V vseh štirih desetletjih bivanja v tujini je prof. dr. Igor Gregorič z osebno zavzetostjo pomembno pripomogel k povezovanju slovenskih institucij z mednarodnim akademskim in kliničnim okoljem. Foto Leon Vidic
    Dragica Bošnjak
    12. 3. 2026 | 06:00
    21:57
    A+A-
    Petra, Maruša, Urška in Sonja so bile prve študentke ljubljanske medicinske fakultete, ki so leta 1999 prišle na teksaški medicinski center v Houstonu. Pot čez lužo jim je pomagal utreti prof. dr. Igor Gregorič, ki si je poldrugo desetletje prej, leta 1984, kot mlad zdravnik tam poiskal možnost za nadaljnje strokovno izpopolnjevanje. Do danes si je pridobivalo izkušnje na tamkajšnjih univerzitetnih klinikah več kot 1500 mladih slovenskih medicincev – skoraj petina slovenskih zdravnikov. Igor Gregorič, ki je z ramo ob rami s svetovnimi legendami v Houstonu soustvarjal razvoj kardiokirurgije in prispeval k njenemu napredku, pri tem pa bil ves čas tesno povezan s slovensko medicino, je nedavno postal tudi častni profesor Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Kadar dr. Gregorič z mladimi ...

