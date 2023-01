Iskanje rešitev za poškodovano plovilo

Še vedno ni povsem jasno, zakaj se je poškodovala kapsula sojuz, iz katere je iztekla hladilna tekočina, s katero regulirajo temperaturo v prostoru za posadko. Prav tako ni znano, kako bodo na trdna tla spravili posadko, ki je s sojuzom pripotovala do mednarodne vesoljske postaje. Razmišljajo tudi o izrednem prevozu z dragonom.

Sedmerica astronavtov je veselo praznovala skok v novo leto okoli 400 kilometrov nad našimi glavami, medtem pa so na tleh vpleteni v projekt mednarodne vesoljske postaje iskali rešitev za okvarjeno kapsulo sojuz MS-22. Kot so podarili v vesoljskih agencijah, Nasa in Roskozmos sodelujeta in bosta skupaj dorekla odločitev o tem, kako bodo posadko spravili iz orbite. Posvetujejo se tudi z drugimi partnerji v projektu, v igri je več scenarijev, končna odločitev pa bo padla v tem mesecu.

Američan Frank Rubio ter Rusa Sergej Prokopjev in Dmitij Petelin so s sojuzom na postajo odpotovali 21. septembra lani, vrniti bi se morali konec marca letos. Foto Dmitri Lovetsky/Reuters

Med drugim je Nasa poklicala v SpaceX in povprašala, ali bi lahko z dragonom v nujnem primeru potovali še dodatni člani posadke. Ni povsem jasno, ali Nasa razmišlja, da bi poslali dodatnega dragona ali da bi se astronavti stisnili v trenutno parkiranega na postaji. SpaceX se doslej javno še ni odzval. Še najmanj verjetna je možnost, da bi posadko domov poslali kar v poškodovani kapsuli – posebna ruska komisija ugotavlja, kako vroče bi postalo v njej in ali bi to ogrozilo varnost trojice astronavtov. Za zdaj menijo, da bi bila temperatura – po podatkih ruske strani okoli 30 stopinj – še primerna. Roskozmos tako med drugim načrtuje, da bi nekoliko premetali vrstni red potovanj na postajo, polet sojuza MS-23 je bil predviden marca, po novih načrtih bi ga na postajo – brez posadke – poslali že februarja. Poškodovana kapsula bi se prav tako vrnila na Zemljo, seveda prazna.

Kot so zapisali na spletni strani Nase, je posadka v dobri kondiciji. Na krovu postaje so Američani Frank Rubio, Josh Cassada, Nicole Mann, japonski astronavt Koiči Vakata in trije kozmonavti Sergej Prokopjev, Dmitrij Petelin in Ana Kikina. Pravilo pri potovanjih posadk je, da se iz vesolja vrnejo z istim plovilom ali vsaj s plovilom istega tipa, s katerim so tja odpotovali. Razlogov je več: drugačno je upravljanje plovila, tudi oblačila za ruski sojuz in ameriškega dragona so povsem različna.

Prokopjev, Petelin in Rubio so na postajo s sojuzom prispeli septembra lani, njihov povratek je bil načrtovan za konec marca letos. Ob tem je seveda še druga skrb, če bi se na postaji karkoli zalomilo, to za zdaj pomeni, da ima sedmerica le en rešilni čoln, namenjen za štiri ljudi.

Iztekanje hladilne tekočine so zaznali 14. decembra, ko sta se ruska kozmonavta pripravljala na vesoljski sprehod, ki so ga zato prestavili. Zaradi poškodbe sojuza – reža meri le 0,8 milimetra – posadka ni bila v nobenem trenutku ogrožena. Kot so na telegramovem kanalu zapisali pri Roskozmozu, gre za mehansko poškodbo z zunanje strani. Kot morebitne krivce Rusi omenjajo mikrometeorid in vesoljsko smet, Američani pa še utrujenost materiala na plovilu.

ISS je sicer večkrat »tarča« vesoljski smeti in mikrometeoridov, tako da so potrebni umikalni manevri. Nazadnje se je 21. decembra umikala delu ruske rakete, ki je priletel mimo na oddaljenosti manj kot 400 metrov. Medtem se na postaji pripravljajo tudi na slovo tovornega dragona CRS-26, ki bo pot proti Zemlji začel 9. januarja. Na krovu bodo številni vzorci znanstvenih poskusov, ki jih opravljajo na ISS.