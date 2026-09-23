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    Iskanje trajnega zdravila za hepatitis B

    Preventivno cepivo je na voljo že več kot 40 let. Zdaj pa raziskovalci iščejo možnosti za že okužene.
    Mnogi ne vedo, da so okuženi, dokler se ne pojavi hujša poškodba jeter. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Mnogi ne vedo, da so okuženi, dokler se ne pojavi hujša poškodba jeter. FOTO: Shutterstock
    Maria Vlastara
    23. 9. 2026 | 17:00
    9:40
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    Hepatitis B je kronična okužba, ki prizadene približno 254 milijonov ljudi po vsem svetu in je vsako leto razlog za približno 1,1 milijona smrtnih primerov, predvsem zaradi ciroze in raka jeter. Preventivno cepivo je na voljo že več kot 40 let, za ljudi, ki so že zboleli za to boleznijo, pa zdravila še ni. Sedanja protivirusna zdravila lahko virus zavirajo, toda ne morejo ga popolnoma uničiti.

    Za milijone ljudi, ki živijo s kroničnim hepatitisom B, je dolgoročno zdravljenje torej edina možnost. Raziskovalci, ki jih financira EU, so zato združili moči, da bi razvili kombinirano terapijo, ki bi lahko nekega dne bolnikom omogočila, da se osvobodijo vseživljenjskega jemanja zdravil.

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    En sam tvegan spolni odnos je lahko dovolj

    Po podatkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) je v 27 državah članicah EU ter na Islandiji, v Liechtensteinu in na Norveškem s hepatitisom B kronično okuženih približno 3,6 milijona ljudi. Mnogi ne vedo, da so okuženi, dokler se ne pojavi hujša poškodba jeter, zaradi česar morajo zdravljenje prejemati vse življenje.

    Če ravni virusa ostanejo visoke, so imunske celice preobremenjene.

    »Ljudje mislijo, da smo težavo rešili, ker imamo preventivno cepivo. A za milijone tistih, ki že živijo s kroničnim hepatitisom B, to preprosto ne drži,« je povedala profesorica Ulrike Protzer, direktorica Inštituta za virologijo na Tehnični univerzi v Münchnu, ki deluje tudi na tamkajšnjem Helmholtzevem inštitutu. Toda zdaj tako ona kot drugi raziskovalci menijo, da je funkcionalno zdravljenje morda končno blizu.

    »Menim, da je hepatitis B najbolj zapostavljena bolezen na svetu,« je poudarila strokovnjakinja, ki že več kot dve desetletji proučuje, kako se hepatitis B izogne imunskemu sistemu, in razvija nove načine, ki telesu pomagajo v boju proti tej bolezni. Med drugim vodi mednarodno ekipo raziskovalcev, ki razvija novo cepivo za ljudi s kroničnim hepatitisom B. Njihovo delo je del šestletne raziskovalne pobude TherVacB, ki jo financira EU. Klasična cepiva proti hepatitisu B preprečujejo okužbo, to terapevtsko cepivo pa bi bilo namenjeno ljudem, ki so že kronično okuženi.

    Namesto da bi poskušali virus napasti neposredno, si ekipa Protzerjeve zastavlja drugačno vprašanje: ali je mogoče imunski sistem usposobiti, da ponovno prevzame nadzor? Cilj je znova vzpostaviti takšen imunski odziv, kot je značilen pri ljudeh, ki se po okužbi pozneje v življenju naravno znebijo hepatitisa B.

    »Ljudje, pri katerih se virus odstrani, razvijejo močne odzive protiteles in T-celic,« je pojasnila Ulrike Protzer ter se pri tem sklicevala na imunske celice, ki zaznavajo in uničujejo okužene celice. »Terapevtsko cepivo smo zasnovali tako, da aktivira prav takšne imunske odzive.« Zgodnje klinične študije, v katerih so sodelovali zdravi prostovoljci, so pokazale, da so cepivo dobro prenašali in da je uspešno spodbudilo pričakovan imunski odziv. Trenutno potekajo klinična preizkušanja z bolniki v Nemčiji, Italiji, Španiji, Združenem kraljestvu in Tanzaniji.

    Raziskovalci sicer opozarjajo, da je delo še v zgodnjih kliničnih fazah, a kljub temu menijo, da bi terapevtska cepiva sčasoma lahko postala pomemben del prihodnjih kombiniranih načinov zdravljenja.

    3,6 milijona ljudi v 27 članicah EU ter na Islandiji, v Liechtensteinu in na Norveškem je okuženih s hepatitisom B. FOTO: Shutterstock
    3,6 milijona ljudi v 27 članicah EU ter na Islandiji, v Liechtensteinu in na Norveškem je okuženih s hepatitisom B. FOTO: Shutterstock

    Razlog za upanje

    Svetovna zdravstvena organizacija si prizadeva, da bi do leta 2030 odpravila virusni hepatitis kot grožnjo javnemu zdravju. Za dosego tega cilja bodo potrebni zgodnejše diagnoze, širša precepljenost in učinkovitejše oblike zdravljenja za ljudi, ki že živijo s kronično okužbo.

    V zadnjih letih narašča optimizem zaradi spremembe v znanstvenem razmišljanju. Namesto da bi se raziskovalci zanašali na eno obliko zdravljenja za odpravo virusa, čedalje bolj verjamejo, da bo funkcionalno ozdravitev mogoče doseči s kombinacijo terapij, ki učinkovito delujejo skupaj, kar bo bolnikom omogočilo, da virus obvladajo brez stalnega zdravljenja.

    »Začenja se zelo razburljivo obdobje raziskav hepatitisa B,« pravi dr. Maria Butí Ferret, profesorica medicine na univerzi Universitat Autònoma de Barcelona in višja hepatologinja v tamkajšnji univerzitetni bolnišnici Vall d'Hebron, enem od vodilnih evropskih centrov za bolezni jeter. »Razvijajo se številni novi načini zdravljenja, ki delujejo na različne dele virusa ali imunskemu sistemu pomagajo, da se z njim učinkoviteje bori. Prihodnost verjetno ne bo temeljila na samo enem načinu zdravljenja, temveč na kombinaciji več pristopov, ki delujejo skupaj,« je povedala Maria Butí Ferret, ki je bila v zadnjih letih članica še ene mednarodne raziskovalne ekipe, to je projekta IP-cure-B. V projektu proučujejo, ali lahko znanstveniki ponovno vzpostavijo sposobnost imunskega sistema, da na naraven način obvladuje hepatitis B.

    Zdajšnja protivirusna zdravila ne morejo odpraviti majhnega virusnega zbiralnika, ki ostaja skrit v jetrnih celicah. Takoj ko se zdravljenje ustavi, se virus pogosto znova pojavi. Raziskovalci v okviru projekta IP-cure-B so zato proučevali, ali bi lahko prebudili lastne obrambne mehanizme telesa, preden bi ustavili jemanje protivirusnih zdravil. Imunski sistem bi bil tako bolje pripravljen, da virus dolgoročno obvladuje.

    Klinično preizkušanje je za zdaj končano, raziskovalci pa proučujejo, ali je s tem pristopom, usmerjenim v imunski sistem, mogoče doseči funkcionalno ozdravitev. Poleg kliničnega preizkušanja iščejo tudi biološke namige v krvi in imunskem sistemu bolnikov, ki bi lahko razkrili, komu bo tovrstno prihodnje zdravljenje najverjetneje koristilo. »To, kar bomo izvedeli, ne bo pomembno le za našo študijo,« je povedal projektni koordinator Fabien Zoulim, profesor medicine na Univerzi Clauda Bernarda v Lyonu in eden vodilnih evropskih strokovnjakov za kronični hepatitis B. »Lahko bi nam pomagalo razumeti tudi, kateri bolniki se bodo najverjetneje odzvali na novo zdravljenje, usmerjeno v imunski sistem, ali neposredno delujoča protivirusna zdravila, ki se pojavljajo.«

    Združitev moči

    Raziskovalci v okviru projektov TherVacB in IP-cure-B se zavedajo, da samo en pristop verjetno ne bo odpravil težave, zato so se leta 2023 združili. Izmenjali so si strokovno znanje in primerjali ugotovitve, ob tem pa so raziskovali, kako bi bilo mogoče strategije, usmerjene v imunski sistem, združiti, da bi povečali možnosti bolnikov, da dosežejo dolgotrajno olajšanje. Če se virus najprej okrni s protivirusnimi zdravili ali novimi protivirusnimi tehnologijami, se bo imunski sistem morda lažje odzval na terapevtska cepiva ali drugo zdravljenje, usmerjeno vanj.

    »Če ravni virusa ostanejo visoke, so imunske celice preobremenjene,« je pojasnila Ulrike Protzer. »Logičen pristop je, da najprej zmanjšamo količino virusa, nato pa aktiviramo imunski odziv.«

    Profesor Zoulim meni, da bodo ti novi pristopi omogočili tudi bolj posamezniku prilagojeno zdravljenje. »Cilj je bolje opredeliti bolnike in predlagati najboljše zdravljenje glede na njihove individualne okoliščine. Za optimizacijo stopenj ozdravitve po virusu hepatitisa B bo nujno tarčno zdravilo za zdravljenje te bolezni.«

    Obeti za ozdravitev

    Po nedavnem kliničnem napredku se je optimizem še okrepil. Iz več poskusnih terapij je razvidno, da je pri določenem deležu bolnikov mogoče doseči funkcionalno ozdravitev, kar spreminja pričakovanja glede bolezni, ki je nekoč veljala za neozdravljivo. »Življenje s kronično okužbo ni le zdravstvena problematika, ampak ima lahko tudi čustvene in socialne posledice. Mnogi zaradi hepatitisa B še vedno doživljajo stigmatizacijo in nerazumevanje,« je še opozorila Maria Butí Ferret.

    Funkcionalna ozdravitev bi lahko pomenila manj let jemanja zdravil, manj tesnobe in manjše tveganje, da jetrna bolezen preide v cirozo in rakavo obolenje. Kljub temu raziskovalci poudarjajo, da je treba znanstvene dosežke dopolniti z obsežnejšim testiranjem, zgodnejšo diagnozo, zdravljenjem in nadaljnjo precepljenostjo.

    Ker ni pričakovati, da bo rešitev prinesla samo ena oblika zdravljenja, raziskovalci menijo, da združitev novih protivirusnih pristopov in pristopov, usmerjenih v imunski sistem, zaznamuje začetek novega poglavja v raziskavah hepatitisa B, pri čemer se težišče premika z obvladovanja bolezni na njeno ozdravitev.

    ––––––––––––

    Raziskava, omenjena v članku, je bila financirana iz programa EU Obzorje. Članek je bil prvotno objavljen v reviji Horizon, reviji EU o raziskavah in inovacijah.

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    Več let pridno varčujete in denar puščate na bančnem računu s prepričanjem, da ga hranite za prihodnost. Toda koliko je ta denar danes v resnici še vreden?
    17. 9. 2026 | 07:58
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    DOBRODELNI TEK

    Kaj praznujemo na današnji državni praznik?

    Redno gibanje je ena najpomembnejših navad za dobro počutje, pravi učinek pa pride takrat, ko najdemo dejavnost, pri kateri lahko dolgoročno vztrajamo.
    23. 9. 2026 | 11:32
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    OSKRBOVALNE VERIGE

    Kaj se dogaja v Zalogu

    Zagotavljanje zanesljivih, učinkovitih in odpornih logističnih rešitev, ki odgovarjajo na vse zahtevnejše potrebe oskrbovalnih verig.
    Promo Delo 21. 9. 2026 | 14:16
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    Miti in legende, ki jim še vedno verjamemo

    Pri vlaganju v sklade se mnogo investitorjev še vedno zanaša na notranje občutke, mite in legende pri izbiri tega, kam bodo vložili svoj denar.
    Promo Delo 21. 9. 2026 | 14:01
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    Drugi dom v Istri: ko se kakovost bivanja sreča z dolgoročno vrednostjo

    Le nekaj ur od Slovenije lahko nepremičnina ob morju postane veliko več kot počitniški dom – prostor za življenje, zasebnost in dolgoročno ohranjanje vrednosti.
    21. 9. 2026 | 08:36
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    V njegovih rokah se začne zgodba ene najdragocenejših snovi

    Kaj nam njegova posebna maščobna kislina 10-HDA pove o izvoru, sestavi in raziskavah
    17. 9. 2026 | 12:21
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    Na Koroškem premikajo meje

    Na avstrijskem Koroškem lahko startup pride od prve ideje do raziskovalcev, infrastrukture, partnerjev in poti na trg.
    14. 9. 2026 | 09:05
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    To je novost pri skrbi za zobe

    Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vztraja pri rednem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
    Promo Delo 14. 9. 2026 | 14:38
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    Slovenski domovi ta vikend odpirajo svoja vrata

    Odprte hiše Slovenije to jesen pripravljajo bogat program arhitekturnih dogodkov, ki vabijo k odkrivanju kakovostne arhitekture, prostorov in njihovih zgodb.
    Promo Delo 21. 9. 2026 | 15:04
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    Stvari, ki jih v trgovini plačujemo, pa jih ne odnesemo domov

    Na polici stoji izdelek. Ste se kdaj vprašali, kakšna je njegova zgodba? Od recepta do embalaže in prevoza v trgovino – ker vse to določa tudi njegovo ceno.
    21. 9. 2026 | 15:10
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    Štirje junaki zbrali 20 tisočakov

    Eurospin je deveto leto sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine Slovenije sklenil z donacijo v višini 20.000 evrov za delovanje TOM telefona®.
    Promo Delo 16. 9. 2026 | 15:31
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    Od izposojene opreme do svetovnega prvenstva: »Ne bi mogla biti brez tega« (video)

    Za gibanje ni treba biti športnik. Včasih je dovolj prvi sprehod, vožnja s kolesom ali vadba, na kateri ugotovimo, da se želimo vrniti tudi prihodnji teden.
    17. 9. 2026 | 12:54
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    Nevarnost, na katero sploh ne pomislimo

    Zagotavljanje in preverjanje varnosti medicinskih pripomočkov je ključno za varno uporabo in za zaščito pacientov.
    11. 9. 2026 | 09:45
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    Iluzije stabilnosti je konec

    Zakaj se morajo podjetja naučiti uspešno poslovati v svetu nenehne negotovosti – komentar Michaela Kolba, izvršnega direktorja skupine ACREDIA
    Promo Delo 16. 9. 2026 | 13:39
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    DOGODEK

    Peter Prevc brez olepševanja

    Peter Prevc in drugi izjemni govorci bodo skozi zgodbe iz športa, gospodarstva, tehnologije in družbe pokazali, kaj pomeni vztrajati, ko pot naprej ni jasna.
    Promo Delo 21. 9. 2026 | 14:14
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    »Zgodila se mi je nesreča. Naj moja zgodba ne postane vaša« (video)

    »Naredil sem napako, ki je do konca življenja ne morem popraviti.« Janez Hudej je imel osemnajst let, ko se mu je zgodila prometna nesreča, po kateri je ostal na invalidskem vozičku. Tistega večera se je brez čelade in z nedelujočo lučjo na motorju odpeljal v temo, zapeljal s ceste in trčil v podrto drevo. Danes kot ambasador Zavoda VOZIM pripoveduje svojo zgodbo mladim z enim ciljem: da bi se sami odločili drugače.
    Promo Delo 21. 9. 2026 | 12:54
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    Gospodarstvo  |  Novice
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    Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

    Konec septembra razpisanih 7 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
    Promo Delo 18. 9. 2026 | 15:25
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