Iskanje trajnega zdravila za hepatitis B

Hepatitis B je kronična okužba, ki prizadene približno 254 milijonov ljudi po vsem svetu in je vsako leto razlog za približno 1,1 milijona smrtnih primerov, predvsem zaradi ciroze in raka jeter. Preventivno cepivo je na voljo že več kot 40 let, za ljudi, ki so že zboleli za to boleznijo, pa zdravila še ni. Sedanja protivirusna zdravila lahko virus zavirajo, toda ne morejo ga popolnoma uničiti.

Za milijone ljudi, ki živijo s kroničnim hepatitisom B, je dolgoročno zdravljenje torej edina možnost. Raziskovalci, ki jih financira EU, so zato združili moči, da bi razvili kombinirano terapijo, ki bi lahko nekega dne bolnikom omogočila, da se osvobodijo vseživljenjskega jemanja zdravil.

Po podatkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) je v 27 državah članicah EU ter na Islandiji, v Liechtensteinu in na Norveškem s hepatitisom B kronično okuženih približno 3,6 milijona ljudi. Mnogi ne vedo, da so okuženi, dokler se ne pojavi hujša poškodba jeter, zaradi česar morajo zdravljenje prejemati vse življenje.

Če ravni virusa ostanejo visoke, so imunske celice preobremenjene.

»Ljudje mislijo, da smo težavo rešili, ker imamo preventivno cepivo. A za milijone tistih, ki že živijo s kroničnim hepatitisom B, to preprosto ne drži,« je povedala profesorica Ulrike Protzer, direktorica Inštituta za virologijo na Tehnični univerzi v Münchnu, ki deluje tudi na tamkajšnjem Helmholtzevem inštitutu. Toda zdaj tako ona kot drugi raziskovalci menijo, da je funkcionalno zdravljenje morda končno blizu.

»Menim, da je hepatitis B najbolj zapostavljena bolezen na svetu,« je poudarila strokovnjakinja, ki že več kot dve desetletji proučuje, kako se hepatitis B izogne imunskemu sistemu, in razvija nove načine, ki telesu pomagajo v boju proti tej bolezni. Med drugim vodi mednarodno ekipo raziskovalcev, ki razvija novo cepivo za ljudi s kroničnim hepatitisom B. Njihovo delo je del šestletne raziskovalne pobude TherVacB, ki jo financira EU. Klasična cepiva proti hepatitisu B preprečujejo okužbo, to terapevtsko cepivo pa bi bilo namenjeno ljudem, ki so že kronično okuženi.

Namesto da bi poskušali virus napasti neposredno, si ekipa Protzerjeve zastavlja drugačno vprašanje: ali je mogoče imunski sistem usposobiti, da ponovno prevzame nadzor? Cilj je znova vzpostaviti takšen imunski odziv, kot je značilen pri ljudeh, ki se po okužbi pozneje v življenju naravno znebijo hepatitisa B.

»Ljudje, pri katerih se virus odstrani, razvijejo močne odzive protiteles in T-celic,« je pojasnila Ulrike Protzer ter se pri tem sklicevala na imunske celice, ki zaznavajo in uničujejo okužene celice. »Terapevtsko cepivo smo zasnovali tako, da aktivira prav takšne imunske odzive.« Zgodnje klinične študije, v katerih so sodelovali zdravi prostovoljci, so pokazale, da so cepivo dobro prenašali in da je uspešno spodbudilo pričakovan imunski odziv. Trenutno potekajo klinična preizkušanja z bolniki v Nemčiji, Italiji, Španiji, Združenem kraljestvu in Tanzaniji.

Raziskovalci sicer opozarjajo, da je delo še v zgodnjih kliničnih fazah, a kljub temu menijo, da bi terapevtska cepiva sčasoma lahko postala pomemben del prihodnjih kombiniranih načinov zdravljenja.

3,6 milijona ljudi v 27 članicah EU ter na Islandiji, v Liechtensteinu in na Norveškem je okuženih s hepatitisom B. FOTO: Shutterstock

Razlog za upanje

Svetovna zdravstvena organizacija si prizadeva, da bi do leta 2030 odpravila virusni hepatitis kot grožnjo javnemu zdravju. Za dosego tega cilja bodo potrebni zgodnejše diagnoze, širša precepljenost in učinkovitejše oblike zdravljenja za ljudi, ki že živijo s kronično okužbo.

V zadnjih letih narašča optimizem zaradi spremembe v znanstvenem razmišljanju. Namesto da bi se raziskovalci zanašali na eno obliko zdravljenja za odpravo virusa, čedalje bolj verjamejo, da bo funkcionalno ozdravitev mogoče doseči s kombinacijo terapij, ki učinkovito delujejo skupaj, kar bo bolnikom omogočilo, da virus obvladajo brez stalnega zdravljenja.

»Začenja se zelo razburljivo obdobje raziskav hepatitisa B,« pravi dr. Maria Butí Ferret, profesorica medicine na univerzi Universitat Autònoma de Barcelona in višja hepatologinja v tamkajšnji univerzitetni bolnišnici Vall d'Hebron, enem od vodilnih evropskih centrov za bolezni jeter. »Razvijajo se številni novi načini zdravljenja, ki delujejo na različne dele virusa ali imunskemu sistemu pomagajo, da se z njim učinkoviteje bori. Prihodnost verjetno ne bo temeljila na samo enem načinu zdravljenja, temveč na kombinaciji več pristopov, ki delujejo skupaj,« je povedala Maria Butí Ferret, ki je bila v zadnjih letih članica še ene mednarodne raziskovalne ekipe, to je projekta IP-cure-B. V projektu proučujejo, ali lahko znanstveniki ponovno vzpostavijo sposobnost imunskega sistema, da na naraven način obvladuje hepatitis B.

Zdajšnja protivirusna zdravila ne morejo odpraviti majhnega virusnega zbiralnika, ki ostaja skrit v jetrnih celicah. Takoj ko se zdravljenje ustavi, se virus pogosto znova pojavi. Raziskovalci v okviru projekta IP-cure-B so zato proučevali, ali bi lahko prebudili lastne obrambne mehanizme telesa, preden bi ustavili jemanje protivirusnih zdravil. Imunski sistem bi bil tako bolje pripravljen, da virus dolgoročno obvladuje.

Klinično preizkušanje je za zdaj končano, raziskovalci pa proučujejo, ali je s tem pristopom, usmerjenim v imunski sistem, mogoče doseči funkcionalno ozdravitev. Poleg kliničnega preizkušanja iščejo tudi biološke namige v krvi in imunskem sistemu bolnikov, ki bi lahko razkrili, komu bo tovrstno prihodnje zdravljenje najverjetneje koristilo. »To, kar bomo izvedeli, ne bo pomembno le za našo študijo,« je povedal projektni koordinator Fabien Zoulim, profesor medicine na Univerzi Clauda Bernarda v Lyonu in eden vodilnih evropskih strokovnjakov za kronični hepatitis B. »Lahko bi nam pomagalo razumeti tudi, kateri bolniki se bodo najverjetneje odzvali na novo zdravljenje, usmerjeno v imunski sistem, ali neposredno delujoča protivirusna zdravila, ki se pojavljajo.«

Združitev moči

Raziskovalci v okviru projektov TherVacB in IP-cure-B se zavedajo, da samo en pristop verjetno ne bo odpravil težave, zato so se leta 2023 združili. Izmenjali so si strokovno znanje in primerjali ugotovitve, ob tem pa so raziskovali, kako bi bilo mogoče strategije, usmerjene v imunski sistem, združiti, da bi povečali možnosti bolnikov, da dosežejo dolgotrajno olajšanje. Če se virus najprej okrni s protivirusnimi zdravili ali novimi protivirusnimi tehnologijami, se bo imunski sistem morda lažje odzval na terapevtska cepiva ali drugo zdravljenje, usmerjeno vanj.

»Če ravni virusa ostanejo visoke, so imunske celice preobremenjene,« je pojasnila Ulrike Protzer. »Logičen pristop je, da najprej zmanjšamo količino virusa, nato pa aktiviramo imunski odziv.«

Profesor Zoulim meni, da bodo ti novi pristopi omogočili tudi bolj posamezniku prilagojeno zdravljenje. »Cilj je bolje opredeliti bolnike in predlagati najboljše zdravljenje glede na njihove individualne okoliščine. Za optimizacijo stopenj ozdravitve po virusu hepatitisa B bo nujno tarčno zdravilo za zdravljenje te bolezni.«

Obeti za ozdravitev

Po nedavnem kliničnem napredku se je optimizem še okrepil. Iz več poskusnih terapij je razvidno, da je pri določenem deležu bolnikov mogoče doseči funkcionalno ozdravitev, kar spreminja pričakovanja glede bolezni, ki je nekoč veljala za neozdravljivo. »Življenje s kronično okužbo ni le zdravstvena problematika, ampak ima lahko tudi čustvene in socialne posledice. Mnogi zaradi hepatitisa B še vedno doživljajo stigmatizacijo in nerazumevanje,« je še opozorila Maria Butí Ferret.

Funkcionalna ozdravitev bi lahko pomenila manj let jemanja zdravil, manj tesnobe in manjše tveganje, da jetrna bolezen preide v cirozo in rakavo obolenje. Kljub temu raziskovalci poudarjajo, da je treba znanstvene dosežke dopolniti z obsežnejšim testiranjem, zgodnejšo diagnozo, zdravljenjem in nadaljnjo precepljenostjo.

Ker ni pričakovati, da bo rešitev prinesla samo ena oblika zdravljenja, raziskovalci menijo, da združitev novih protivirusnih pristopov in pristopov, usmerjenih v imunski sistem, zaznamuje začetek novega poglavja v raziskavah hepatitisa B, pri čemer se težišče premika z obvladovanja bolezni na njeno ozdravitev.

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Raziskava, omenjena v članku, je bila financirana iz programa EU Obzorje. Članek je bil prvotno objavljen v reviji Horizon, reviji EU o raziskavah in inovacijah.​