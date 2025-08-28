Islandske ljudske zgodbe: duhovi se niso držali hiš, ampak ljudi

V nadaljevanju preberite:

Skriti ljudje in škratje, ki živijo med skalami, troli, duhovi, ki skozi generacije sledijo družinam, stari nordijski bogovi, pokristjanjevanje … »Večeri so bili dolgi in pripovedovali so zgodbe; v starih časih, v 19. stoletju, na kmetijah, kjer si je družina delila eno sobo,« pravi Terry Gunnell, zaslužni profesor folkloristike na Univerzi Islandije. Te pripovedi v deželi ognja in ledu živijo še danes, a prepričanje v nadnaravno na Islandiji, kot je prof. Gunnell ugotavljal v raziskavi, upada, zlasti v zadnjih desetletjih.

Verovanja zgodnjih Islandcev, ki so se na otoku naselili konec devetega stoletja, so imela korenine predvsem v celinski Skandinaviji, zlasti v zahodni Norveški, od koder je prišla večina naseljencev. Drugi vplivi so verjetno prišli iz keltskega sveta, saj je veliko sužnjev izviralo iz severne Škotske in Irske, pojasnjuje prof. Gunnell, ki se je udeležil interdisciplinarne konference v organizaciji projekta ERC Deagency – Vloga mrtvih v življenju posameznikov v sodobni družbi na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Terry Gunnell je strokovnjak za islandske in nordijske ljudske tradicije. Izvira sicer iz Brightona v Angliji, kjer se je posvečal predvsem dramatiki in gledališču. Njegovo raziskovalno področje vključuje legende, ljudska verovanja in festivale, ljudsko dramo in uprizoritvene študije na Islandiji, v nordijskih državah ter na Britanskem otočju in na Irskem.