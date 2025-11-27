Iz Rusije v vesolje odleteli trije astronavti

Iz ruskega izstrelišča Bajkonur v Kazahstanu so danes v odpravi Sojuz MS-28 proti Mednarodni vesoljski postaji (ISS) poleteli ameriški astronavt Chris Williams in ruska kozmonavta Sergej Kud-Sverčkov in Sergej Mikajev. Raketa sojuz 2.1a je bila polepljena s simpatičnimi in pisanimi slikami, ki so jih narisali otroci z rakom iz 50 ruskih mest. Trojica bo na postaji okoli osem mesecev, vrnitev je namreč predvidena julija prihodnje leto.

Za Williamsa in Mikajeva je to prvi polet v vesolje, za Kud-Scerčkova drugi. Do zdaj je v vesolju preživel 185 dni, in sicer leta 2021. Dvainštiridesetletni Kud-Sverčkov je, preden je postal kozmonavt, delal kot raketni inženir pri ruskem podjetju RSC Energia.

Astronavt Chris Williams in kozmonavta Sergej Kud-Sverčkov in Sergej Mikajev FOTO: Bill Ingalls/Nasa/AFP

Zdaj 39-letni Mikajev je bil za astronavta izbral leta 2018, pred tem je bil vojaški pilot v ruski vojski. Američan, 42-letni Williams, pa ima doktorat iz fizike, osredotočal se je predvsem na preučevanje supernov, med drugim je razvijal nove slikovne tehnike pri terapijah raka. Nasi se je pridružil leta 2021.

Odprava Sojuz MS-28 FOTO: Pavel Mikheyev/Reuters

Na ISS jih bodo pričakali Nasini astronavti Zena Cardman, Michael Fincke in Johnny Kim; japonski astronavt Kimija Jui ter kozmonavti Oleg Platonov, Sergej Rižikov in Aleksej Zubricki. Decembra se bodo od postaje poslovili Rižikov, Zubricky in Kim, ki bodo odpotovali s sojuzom MS-27.

Raketa je bila polepljena s slikami otrok z rakom. FOTO: Pavel Mikheyev/Reuters

Preostali bodo sestavljali odpravo 74. V osmih mesecih bodo astronavti opravili več znanstvenih in tehnoloških poskusov. Williams bo med drugim pomagal pri inštalaciji in testiranju evropske naprave za vadbo, ki je nujno potrebna za ohranjanje zdravja.

Naprava kombinira kolesarjenje, veslanje in vaje za moč. Ruska kozmonavta pa bosta pri svojem delu v ruskem delu postaje imela novega pomočnika, in sicer klepetalnega robota GigaChat, ki bo kozmonavtom menda v pomoč pri sprejemanju odločitev okoli različnih vesoljskih operacij.