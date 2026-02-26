  • Delo mediji d.o.o.
    Znanoteh

    Iz vesolja lahko merimo premike tal do milimetra natančno

    Tanja Grabrijan na podlagi satelitskih posnetkov raziskuje premike tal in infrastrukture.
    Tanja Grabrijan FOTO: osebni arhiv  
    Galerija
    Tanja Grabrijan FOTO: osebni arhiv  
    Saša Senica
    26. 2. 2026 | 06:00
    5:30
    A+A-

    Tanja Grabrijan je raziskovalka na Katedri za geoinformatiko in katastre nepremičnin Oddelka za geodezijo na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani.

    Predstavite nam instrument, ki ga najpogosteje ali najraje uporabljate pri delu.

    Najpogosteje uporabljam kar računalnik. Delam z velikimi satelitskimi posnetki, ki zavzamejo ogromno prostora, zato mora biti predvsem dovolj zmogljiv. Je pa res, da v ospredje vse hitreje prihaja računalništvo v oblaku, katerega glavna prednost je v tem, da nam ni treba imeti vseh stvari shranjenih pri sebi. Potrebujemo le povezavo do interneta.

    Kako bi povprečno razgledanemu v največ sto besedah razložili, kaj raziskujete?

    Raziskujem premike tal in infrastrukture – plazove, posedanje stavb, cest, železnic in drugih infrastrukturnih objektov. Uporabljam radarske satelitske posnetke, ki jih dobimo iz nekaj sto kilometrov oddaljenih satelitov, ki ves čas krožijo nad Zemljo. Z vsakim posnetkom dobimo razdaljo od satelita do vsake točke na Zemlji, in ker posnetke pridobivamo vsakih nekaj dni, lahko aktivno spremljamo, kako se razdalja spreminja. Če se razdalja spremeni, to pomeni, da se je točka na Zemlji dvignila oziroma posedla.

    Laboratorij FOTO: arhiv Tanje Gabrijan  
    Laboratorij FOTO: arhiv Tanje Gabrijan  

    Zakaj imate radi znanost?

    Ker ponuja toliko možnosti, da se naučimo nekaj novega. Všeč mi je občutek, ko nekaj raziskuješ dlje časa in potem to zares razumeš. Na koncu pa se ti tako ali tako spet pojavi novih sto vprašanj in to samo ponavljaš.

    Kaj dobrega bi vaše delo lahko prineslo človeštvu?

    Zgodnje zaznavanje (nevarnih) premikov pomeni več varnosti. Če pravočasno opazimo, da se teren ali objekt premika, lahko preprečimo večjo škodo ali celo nesrečo.

    Kdaj ste vedeli, da boste raziskovalka?

    Med študijem geodezije in geoinformatike sem mislila, da bom delala kot geodetinja na terenu, potem pa se mi je ponudila priložnost za delo na fakulteti in šele tukaj sem prišla v stik z raziskovanjem. Za zdaj mi je kar všeč.

    Kaj zanimivega poleg raziskovanja še počnete?

    Rada hodim na sprehode in takrat delo popolnoma odmislim. Rada preživljam čas z družino, saj je to tisto, kar na koncu v življenju največ šteje.

    Kaj je ključna lastnost dobrega znanstvenika?

    Vztrajnost in delavnost. Predvsem pa si ne smeš jemati preveč k srcu, ko ti nekaj ne uspe takoj – na tem moram sama še delati. Navsezadnje ti prav to daje željo po tem, da prideš stvari do dna.

    Katero bo najbolj prelomno odkritje ali spoznanje v znanosti, ki bo spremenilo tok zgodovine v času vašega življenja?

    To, kar se že zdaj razvija precej hitreje, kot smo si mislili – umetna inteligenca. Mislim, da bo razvoj dosegel ravni, ki si jih sploh še ne predstavljamo, kar je po svoje kar malo strašljivo.

    Bi odpotovali na Mars, če bi se vam ponudila priložnost?

    Ne bi, ker je tudi na Zemlji veliko krajev, ki so po mojem mnenju lepši in bolj privlačni za obisk.

    Na kateri vir energije bi stavili za prihodnost?

    Tanja Grabrijan FOTO: osebni arhiv  
    Tanja Grabrijan FOTO: osebni arhiv  
    Verjetno kakšen obnovljivi vir, na primer sonce in veter. Zdi se mi smiselno izkoriščati vire, ki so nam naravno na voljo in jih ne zmanjka.

    S katerim znanstvenikom v vsej zgodovini človeštva bi šli na kavo?

    S Katherine Johnson. Njeni izračuni so med drugim omogočili prvi ameriški vesoljski polet s človeško posadko. Všeč so mi njena samozavest, strokovnost in odločnost, da stoji za svojim znanjem in opravljenim delom. Delala je v času, ko žensk niso jemali enakovredno in so morale svojo strokovnost še dodatno dokazovati.

    Katero knjigo, film, predavanje, spletno stran s področja znanosti priporočate bralcu?

    Film Skriti faktorji, v katerem je upodobljena tudi Katherine Johnson. Prikazuje izjemne matematičarke in inženirke v Nasi, katerih izračuni so bili ključni za prve ameriške vesoljske polete. Film lepo pokaže, kako pomembno vlogo so imele pri razvoju vesoljskega programa – čeprav so dolgo ostajale v ozadju.

    Česa ne vemo o vašem področju, pa bi nas presenetilo?

    Da z daljinskim zaznavanjem iz vesolja ne gledamo le slik, ampak merimo spremembe – v rastlinah, vodi, zraku, tleh. In da imamo že danes na voljo več kot 50-letni arhiv satelitskih posnetkov, torej lahko pogledamo, kaj se je dogajalo na Zemlji skozi to obdobje.

    Če pa se vrnem k svoji tematiki, je mogoče presenetljivo dejstvo, da lahko s tehniko InSAR zaznamo premike velikostnega reda nekaj milimetrov. Če se ob tem zavedamo, da so posnetki narejeni 700 kilometrov stran, je to kar velika stvar.

    Več iz teme

    Tanja Grabrijanznanstveni vprašalnikZNANSTVENIK SPREMINJA SVETZNANSTVENICA SPREMINJA SVETfakulteta za gradbeništvo in geodezijo

