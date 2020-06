Izberite svoj optimum

Koliko interneta potrebuje družina



Kaj pa mobilne naročnine



Je televizija le zabava?

FOTO: T-2 d.o.o.



Zakaj bi plačevali več, kot potrebujete



Ugodni pogoji za nakup opreme v T-2 Klubu

Te dni, ko se življenje postopoma stabilizira, je morda priložnost, da premislimo in uredimo vse potrebno, za kar se je v tem času izkazalo, da nam manjka.Stabilen internet se je pokazal kot ključna podpora ob delu od doma. Koliko interneta potrebujemo? Za kakovostno delo sta pomembna dva dejavnika. Kako stabilne so povezave, ki jih imamo, ker je od tega odvisna internetna hitrost, ki jo lahko imamo. V teh primerih so v prednosti optične povezave, vendar priporočamo, da tudi pri bakrenih in kabelskih povezavah izberete paket, ki vam omogoča najvišjo možno hitrost na vaši lokaciji – za družine priporočamo vsaj 20/1 Mbit/s.Poleg internetne hitrosti so za dobro delovanje potrebne tudi dobre brezžične povezave. Za večja stanovanja priporočamo dopolnitev sistema z domačo Pametno Wi-Fi-mrežo.V teh dneh smo tudi največji nasprotniki mobilnih naprav spoznali, da otroci potrebujejo svoje mobilne naprave. Zato je smiselno izbrati pakete, ki so primerni njihovi porabi. Danes se uporaba telefonov vse bolj seli na podatkovni prenos, zato svetujemo izbiro paketov, kjer so količine prenosa podatkov že vključene, ponudnik pa omogoča zaklepanje količin uporabe, kar prepreči nepričakovane ali nezaželene visoke račune.Ne. Televizija je tudi pomemben del izobraževanja, predvsem pa nam omogoča vpogled v dogajanje po Sloveniji in svetu. Ko pa lahko uživamo ob njej za lastno sprostitev, si vsakdo želi spremljati najbolj gledane in priljubljene TV-programe. Prednost v ponudbi so mobilne televizije, ki omogočajo spremljanje priljubljenih vsebin na mobilnih napravah – pa naj gre za risanke za otroke ali vsebine, ki navdušujejo odrasle, in je televizij pri hiši premalo.Prav zato vam svetujemo paket Oranžni Optimum. Ker ob njem ni odrekanja. Ravno prav hiter internet (do 100/10 Mbit/s na optiki in do 20/2 Mbit na bakrenih povezavah). Dovolj TV-programov – kar 180+. Vključuje tako stacionarno kot mobilno telefonijo z vključenim 1 GB prenosa podatkov in 1000 minut pogovorov ter 1.000 MMS/SMS sporočil. Poleg tega ima vključeno naročnino na mobilno televizijo tv2go, wi-fi in kar 10 GB prostora za shranjevanje posnetih vsebin ali vaših dokumentov.Ste v teh dneh ugotovili, da potrebujete nov računalnik, tablico telefon ali televizor. Vstopite v T-2 Klub, kjer vam bodo na voljo po ugodnih cenah, na obroke – tudi do 36 obrokov.