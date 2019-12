Izbrana točka za dotik

Po enem letu opazovanj je ekipa sonde OSIRIS-Rex na asteroidu Bennu izbrala primerni prostor za pristanek in pobiranje vzorcev.Gre za 140 metrov široko območje na severu kamna, poimenovano Nightingale. Ekipa je zadnjih nekaj mesecev natančno preučevala štiri območja, primerna za zahtevno nalogo, in izbrala najboljšo, so sporočili z ameriške vesoljske agencije.Na območju je najmanj nevarnosti, da se občutljivo plovilo poškoduje, saj so ameriški znanstveniki željni, da na Zemljo spravijo vzorce vesoljskega kamna. Na tem območju ga bo tudi najlažje pobral, je prepričan vodja ekipez univerze v Arizoni.Posnetki kažejo, da je območje v kraterju relativno gladko. Ker je skrajno severno, so tam temperature nižje kot drugod in je površinski material tudi bolje ohranjen. Krater je po ocenah tudi relativno mlad in je tako regolit relativno svež in bo tako podal bolj natančen vpogled v zgodovino asteroida.Seveda brez tveganja ne gre. Ekipa je upala, da bo našla okoli 50 metrov široko površje za pobiranje vzorca, na 140 metrov širokem območju je ožje območje za pobiranje vzorca široko le 16 metrov. To pomeni, da bo moral biti OSIRIS-Rex neverjetno natančen.Če se bo izkazalo, da vseeno ne bo šlo, so izbrali še plan be, gre za območje, imenovano Osprey. Januarja se bodo začeli dodatni preleti obeh območij, dotik pa je predviden za avgust. Plovilo bo asteroid zapustil leta 2021, na Zemljo pa se bo vrnil septembra 2023. Pobiranje vzorcev z asteroida Rjugu je letos uspelo japonski sondi Hajabusa 2. Sonda je že na poti domov, kapsulo z dragocenimi vzorci bo predvidoma dostavila decembra 2020.