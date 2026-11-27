Start in prva faza maratona trajata pri vrhunskih maratoncih približno deset minut. Startni pospešek je pri njih največji, saj začnejo iz prvih vrst. To ni najbolje za nadaljevanje maratona, saj spodbuja razgradnjo glikogena. Hitrost se nato ustali pri približno 20 kilometrih na uro (5,5 met­ra na sekundo), odvisno od konfiguracije terena. V tem intervalu se VO2 ustali na približno stacionarni ravni, od 55 do 65 mililitrov na kilogram telesne mase na minuto (ml∙kg-1∙min-1), to je od 70 do 80 odstotkov največjih vrednosti, ki pa je ne dosežejo z visokimi absolutnimi vrednostmi (L∙min-1), temveč z nizko telesno maso. Povečanje VO2 ob začetku napora omogoča primeren odziv srčno-žilnega sistema, ki poveča minutni volumen srca (do 25–30 L∙min-1, 60–70 odstotkov največjih vrednosti) in s tem ...