Izgubljena torba z orodjem ... v vesolju

Ni prvič, da so astronavti nemočno gledali za predmetom, ki je odlebdel z Mednarodne vesoljske postaje. Nasini astronavtki Jasmin Moghbeli in Loral O'Hara sta 1. novembra opravljali vzdrževalna dela na zunanji strani vesoljskega laboratorija – mimogrede šlo je za šele četrti ženski vesoljski sprehod - in med delom se je izmuznila torba z orodjem in odletela prosto v orbito.

Astronavtki – za obe je bil to prvi izhod iz notranjosti postaje – sta popravljali spoje na solarnih panelih, da se pravilno obračajo proti soncu. »Med deli smo izgubili eno izmed torb. Nadzorniki poleta so jo opazili na posnetkih zunanje kamere. Izračunali smo pot torbe v tirnici in ugotovili, da je le malo možnosti, da bi se zaletela v postajo in tako je postaja varna, ukrepi niso potrebni,« so zapisali pri Nasi. Torba zdaj, kot navajajo pri Guardianu, v orbiti potuje od dve do štiri minute pred postajo, ker je dovolj svetla, jo je z dovolj močnimi teleskopi mogoče tudi videti. Torba ne bo za vedno krožila okoli Zemlje, čez nekaj mesecev jo bodo naravne gravitacijske sile potegnile v atmosfero, kjer bo dočakala ognjeni konec. To se bo zgodilo predvidoma marca 2024.

Astronavtki sta vzdrževalna dela na zunanji strani postaje opravljali šest ur in 42 minut. Med tem ko sta eno nalogo uspešno opravili, se druge – to je odstranitev elektronike s komunikacijske antene – nista uspeli lotiti, ker jima je zmanjkalo časa. Pri popravljanju spojev sta se namreč morali precej potruditi, da sta odvile vijake, vzelo jima je eno uro več časa, kot so predvidevali. Astronavtki sta bili zadovoljni z opravljenim delom in edinstveno izkušnjo. »To je bil zelo poseben trenutek zame, da sem svoj prvi vesoljski sprehod opravila z dobro prijateljico,« je dejala Moghbelijeva. Moghbeli in O'Hara sta pravzaprav šele drugi ženski par, ki je opravljal samo ženski sprehod. Pred tem sta zgodovino pisali astronavtki Christina Koch in Jessica Meir oktobra 2019 in januarja 2020, ko sta opravili tri vesoljske sprehode. Izhod iz postaje praviloma skupaj hkrati opravljata dva astronavta, do oktobra 2019 je vedno šlo za par dveh moških ali ženska in moški.

Kot omenjeno, to ni prvič, da so astronavti izgubili kak kos opreme. Leta 2017 sta astronavta Peggy Whitson in Shane Kimbrough izgubila torbo, v kateri je bilo pokrivalo za razkriti spoj, nujno za dokončanje vzdrževalnih del. Novembra 2008 je astronavtka Heidemarie Stefanyshyn-Piper prav tako izgubila torbo z orodjem. Takrat je astronavtka, kot je povedala za Space.com, celo pomislila, da bi skočila za torbo in jo ujela. »A sem ugotovila, da bi samo še poslabšala stvari, saj bi imeli dve lebdeči stvari, ena od njih bi bila jaz. Najbolje je bilo enostavno pustiti torbi svojo pot,« je dejala. Takrat so preventivno spremenili vse ostale načrte vesoljskih sprehodov, načrtovanih med odpravo raketoplana Endeavour.

Morda najbolj nenavadna reč, ki je v orbito »odpotovala« prosto po Prešernu, pa je lesena špatula, so zapisali pri Space.com. Nasin astronavt Piers Sellers je leta 2006 med odpravo STS-121 raketoplana Discovery izgubil oprijem nad kuhinjskim pripomočkom, ko je z njim nanašal mazilo za popravilo toplotnega ščita.

Že leta 1965 pa je v orbito iz plovila odlebdela rokavica. Ed White - prvi Američan, ki je opravil vesoljski sprehod – je izstopil iz plovila Gemini 4 in prosto lebdel 20 minut, ko je bila loputa plovila še odprta, pa se je izmuznila ena izmed rezervnih rokavic.

Maja letos pa sta ruska kozmonavta Sergej Prokopjev in Dimitrij Petelin namenoma v orbito odvrgla vrečo z neporabljeno opremo. Kozmonavta sta jih nekoliko slišala na ta račun, češ, da namenoma smetita, vendar so hitro pojasnili, da bo vreča z odpadki kmalu izgorela v atmosferi.