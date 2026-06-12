Izjemen dosežek slovenskega podjetja Cosylab pri zdravljenju raka

V sodelovanju z Mayo, najboljšo bolnišnico na svetu, so razvili prvi lasten klinični produkt PlanOne, ki že ima FDA odobritev.

Ljubljanski Cosylab, eno najbolj prepoznavnih slovenskih visokotehnoloških podjetij v svetu, je predstavil PlanOne, sistem za načrtovanje zdravljenja raka z delčno terapijo. Gre za programsko opremo, ki zdravnikom in medicinskim fizikom omogoča natančno načrtovanje obsevanja s protoni in drugimi nabitimi delci, podjetje pa je zanjo že pridobilo dovoljenje ameriške Uprave za hrano in zdravila (FDA). Za podjetje, ki je bilo doslej predvsem razvojni partner proizvajalcev medicinskih naprav in raziskovalnih ustanov, je to pomemben korak. Prvič namreč na trg pošilja lasten zdravstveni produkt, ki ga lahko kupujejo bolnišnice po vsem svetu. »Do zdaj smo razvijali produkte, ki smo jih prodajali drugim proizvajalcem teh naprav. Takšnih strank je bilo pet ali deset. Zdaj pa imamo produkt, ki ga ...