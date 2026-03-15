    Izjemen tovor: v Cernu bodo prevažali antimaterijo

    Antimaterija že leta buri domišljijo tako znanosti kot znanstvene fantastike.
    V Cernu proizvajajo tudi antisnov. FOTO: Shutterstock 
    S. S.
    15. 3. 2026 | 10:41
    3:56
    A+A-

    Še ta mesec bodo v Evropski organizaciji za jedrske raziskave ali krajše v Cernu v bližini Ženeve skušali izvesti prevoz, kakršnega do zdaj človeštvo še ni izvedlo. Na tovornjak bodo namreč naložili eno tono težko napravo, v kateri bo najbolj eksotičen material na Zemlji – to je antimaterija. V testnem prevozu, ki naj bi trajal 20 minut, bodo antimaterijo vozili po kampusu, navaja britanski Guardian.

    Cern je ena redkih organizacij, kjer lahko proizvedejo antimaterijo, in sicer antimaterijo vodika. Če se ta sreča z normalno materijo, drug drugega izničita, ob tem pa nastane energija. Anihilacija je še bolj učinkovita kot jedrsko zlivanje.

    Po pričakovanju znanstvenikov naj bi po velikem poku nastala enaka količina navadne snovi in antimaterije. Kaj pa se je zgodilo potem? To je vprašanje, na katerega znanost išče odgovor. Zdajšnje vesolje je namreč sestavljeno iz normalne snovi (plus temne snovi in temne energije), antimaterije pa je le za vzorček. Ta eksotična snov, ki je ena najdražjih na svetu, je seveda vir navdiha tudi v popularni kulturi. V Zvezdnih stezah ta snov poganja warp pogon. V Angelih in demonih Dana Browna pa so ravno iz Cerna ukradli posodo z antimaterijo, da bi razstrelili Vatikan.

    Preberite še: Gravitacija tudi na antimaterijo deluje v običajni smeri

    Na testni prevoz so se v Cernu pripravljali več let: cilj je, preveriti, kako se bo v rezervoarju antimaterija obnašala. Če bo ostala nedotaknjena, bi to lahko bil prvi korak do tega, da bi antimaterijo lahko iz Cerna dostavljali tudi drugim raziskovalnim centrom. V posebni napravi bodo prevažali približno tisoč delcev antimaterije s skoraj povesem zanemarljivo maso. Če bodo delci prišli v stik z normalno snovjo, izničenje ne bo povzročilo škode. Izbruh sevalne energije bo tako majhen, da si tovor ni zaslužil niti opozorilne nalepke.

    Antimaterijo je leta 1928 napovedal Paul Dirac, ki je predvidel, da ima vsak delec tudi svoj antidelec, ki ima enako maso, a različen naboj. Štiri leta kasneje je Carl Anderson prvič zaznal antimaterijo, in sicer antielektron ali pozitron, ko je preučeval kozmične žarke. Oba sta za svoje delo dobila Nobelovi nagradi. Raziskovalci so do danes odkrili že vrsto antidelcev in po nekem drugem scenariju bi lahko bilo vesolje sestavljeno tudi iz antimaterije. »Če bi bili mi vsi sestavljeni iz antimaterije in bi živeli v vesolju iz antimaterije, ne bi bilo razlike,« je za Guardian dejal raziskovalec Jack Devlin iz Imperialnega kolidža v Londonu. »Nenavadno je to, da zakoni fizike dovoljujejo obstoj tega materiala, ki se obnaša kot navadna snov,« je dodal.

    Po dosedanjih dognanjih je med snovjo in antisnovjo majhna razlika, ta bi lahko razložila stanje v vesolju. Vendar so raziskave še v teku. V Cernu antimaterijo proizvajajo v tako imenovani tovarni za antimaterijo. Tam trkajo protone vodika, pri čemer nastanejo drugi delci, med njimi antiprotoni, ki jih ujamejo v posebno past za antimaterijo. A vrhunska tovarna ni najboljša za preučevanje teh delcev, zato bi jih želeli prepeljati še v druge laboratorije.

    antimaterijaCERNantivodikfizika

