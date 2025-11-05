  • Delo mediji d.o.o.
    Znanoteh

    Izjemen uspeh: po petih letih intezivnega dela začetek klinične študije zdravila za Urbana

    Program razvoja genske terapije za dečka Urbana se je začel leta 2021, ko so takrat še ne enoletnemu dečku diagnosticirali sindrom CTNNB1.
    Deček Urban FOTO: arhiv Špele Miroševič  
    Galerija
    Deček Urban FOTO: arhiv Špele Miroševič  
    S. S.
    5. 11. 2025 | 08:06
    8:08
    A+A-

    Po petih letih raziskav, neštetih preizkušanj in izjemnem sodelovanju med slovenskimi in tujimi znanstveniki je Fundacija CTNNB1 prejela uradno odobritev Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) za začetek klinične študije GAIN-CTNNB1, v katero bo predvidoma vključenih 12 otrok. Študija bo potekala v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani (UKCL), je sporočila dr. Špela Miroševič, mamica dečka Urbana, ki ima sindrom CTNNB1.

    Gre za prvo slovensko vodeno razvojno pot genskega zdravila za pediatrično populacijo. Slovenija je s spremembo zakonodaje omogočila tudi dodatnih milijon evrov državne podpore in s tem odprla vrata za prihod tovrstnih terapij k nam. 

    Študija se bo začela še letos, približno deset pacientov bo na zdravljenje k nam prišlo iz tujine. To predstavlja izjemno priložnost za slovensko znanost, zdravstvo in državo, saj bo Slovenija med prvimi na svetu, ki bo izvajala tako napredno obliko zdravljenja, je poudarila dr. Miroševič.

    Preberite še: Špela Miroševič: njen osebni boj je tudi boj za vse otroke z redkimi boleznimi

    Društvo pacientov z roko v roki z vrhunskimi raziskovalci

    Program razvoja genske terapije za dečka Urbana se je začel leta 2021, ko so takrat še ne enoletnemu dečku diagnosticirali sindrom CTNNB1. Gre za hudo nevrorazvojno motnjo, ki jo povzroča mutacija na kromosomu 3p22.1 gena CTNNB1. Povezana je z zaostankom v razvoju, intelektualno motnjo in zakasnitvijo govora. O prvih primerih sindroma CTNNB1 so poročali leta 2012. Od takrat je bilo identificiranih več kot 300 ljudi z enakim stanjem. Nedavne študije poročajo, da je gen CTNNB1 najpogostejši vzrok za napačno diagnosticirane primere cerebralne paralize, pojasnjujejo na spletni strani Fundacije CTNNB1. Sindrom CTNNB1 prizadane enega od 50.000 otrok. Večina dojenčkov s tem sindromom ima ob rojstvu nizek mišični tonus (hipotonijo), kar povzroči zamudo pri doseganju gibalnih mejnikov in včasih težave s hranjenjem. Prav tako imajo otroci mikrocefalijo ali manjšo velikost glave od povprečja. Imajo tudi težave z očmi in vidom, na spletni strani naštevajo simptome sindroma. 

    Pri razvoju zdravila, ki se v čast Urbanu imenuje Urbagen, so od samega začetka imeli ključno vlogo raziskovalci iz Slovenije: prof. dr. Damjan Osredkar (Pediatrična klinika, UKCL), ki bo tudi glavni raziskovalec klinične študije, in dr. Nina Žakelj, dr. Peter Spazzapan, dr. Duško Lainšek in prof. dr. Roman Jerala s Kemijskega inštituta in pa mamica Urbana, dr. Špela Miroševič, sicer tudi zaposlena na Medicinski fakulteti, Univerze v Ljubljani.

    Špela Miroševič je bila gonilna sila zbiranja sredstev in razvoja terapije. FOTO_ Voranc Vogel  
    Špela Miroševič je bila gonilna sila zbiranja sredstev in razvoja terapije. FOTO_ Voranc Vogel  

    »Na Peditrični kliniki se bo začela klinična študija faze I/II GAIN-CTNNB1, ki je prva študija na svetu, v kateri bomo za zdravljenje CTNNB1 sindroma uporabili gensko nadomestno terapijo. Ta raziskava bo ocenjevala predvsem varnost zdravljenja, a bomo iskali tudi učinkovitost zdravila Urbagen, katerega cilj je nadomestiti manjkajoči gen CTNNB1 in obnoviti njegovo normalno delovanje,« je pojasnil dr. Damjan Osredkar. »V veliko čast in veselje mi je bilo sodelovati pri tako izjemnem projektu, ki ima izreden translacijski pomen, torej neposreden prenos znanstvenih dognanj iz laboratorija v zdravljenje otrok. Za raziskovalce, ki večino časa preživimo v laboratoriju, je prav možnost, da naše delo dobi resničen, človeški pomen, največja motivacija in nagrada,« je dodal dr. Duško Lainšček.

    Največ zaslug za uspešno zgodbo ima dr. Špela Miroševič, mamica Urbana. Ta je nagovarjala javnost, ki je pomagala pri zbiranju sredstev, hkrati pa je kot raziskovalka sama iskala rešitve. »Kot mama in kot znanstvenica sem izjemno ponosna. Na Slovenijo, na našo ekipo, ki je vztrajala, verjela in dokazala, da lahko tudi majhna država doseže velike stvari. V petih letih smo v Sloveniji, s pomočjo sodelavcev iz tujine, razvili prvo gensko zdravilo za sindrom CTNNB1. Po naših podatkih smo edina neprofitna organizacija, ki ji je uspelo brez farmacevtskega partnerja samostojno izpeljati celoten razvoj genskega zdravila za novo bolezen, od zasnove in laboratorijskega razvoja, preko testiranja na živalskih modelih, priprave regulatorne dokumentacije in proizvodnje, do zagotavljanja kakovosti ter pridobitve dovoljenja za klinično uporabo. Dokazali smo, da je mogoče tudi znotraj neprofitnega okolja ustvariti zdravilo, nastalo izključno z namenom pomagati otrokom z redko boleznijo,« je poudarila.

    Urban in mami Špela Miroševič. FOTO: arhiv Špele Miroševič
    Urban in mami Špela Miroševič. FOTO: arhiv Špele Miroševič

    Prelomni trenutek za slovensko znanost

    Prvič v zgodovini Slovenije bo poleg razvoja zdravila, ki je v pretežni meri potekal v Sloveniji, izvedena tudi klinična študija faze I/II za zdravljenje genske bolezni v naši državi. To je pomemben mejnik za slovensko biomedicinsko znanost in zdravstvo ter korak k večji samostojnosti Slovenije na področju razvoja naprednih terapij. Slovenija že ustvarja infrastrukturo in znanje za napredne terapije, vzpostavljeni so centri za gensko in celično terapijo, hitra genomska diagnostika za redke bolezni ter sodelovanje z mednarodnimi raziskovalnimi organizacijami, so še poudarili v sporočilu za javnost.

    Pot do tega dosežka je bila izjemno zahtevna ter je temeljila na dolgoletni predanosti strokovnjakov in podpori številnih donatorjev. V Sloveniji je bilo zbranih dva milijona evrov, dodatna dva milijona evrov je Fundacija CTNNB1 pridobila v tujini, zadnji milijon evrov pa je zagotovila Republika Slovenija prek ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Ta oblika državne podpore je postala mogoča po spremembi Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki jo je vlada sprejela novembra 2024, so spomnili v findaciji. Sprememba prvič omogoča sofinanciranje razvoja nekomercialnih zdravil za napredno zdravljenje redkih bolezni v pediatrični populaciji, kar predstavlja pomemben sistemski korak k razvoju nacionalne infrastrukture za napredne terapije.

    Preberite še: Slovenska inovacija za razvoj genskih in celičnih terapij ter cepiv

    Fundacija CTNNB1 je bila pred kratkim tudi uspešna na izjemno konkurenčnem ameriškem raziskovalnem razpisu, saj je prejela raziskovalna sredstva v višini dveh milijonov ameriških dolarjev, kar predstavlja pomemben dosežek in hkrati potrditev, da je tudi mednarodna strokovna javnost prepoznala vrednost in potencial projekta. Na tovrstnih ameriških razpisih evropske organizacije zelo redko dobijo priložnost, zato je ta uspeh za fundacijo še toliko večji. Ocenjevalci so prepoznali vrednost projekta in izjemno motiviranost ekipe, da zdravilo ne bi ostalo omejeno le na Slovenijo, temveč postalo dostopno tudi drugim otrokom po svetu.

    Fundacija CTNNB1 se je ob tem mejniku znova zahvaljuje javnosti, vsem podjetjem, donatorjem in posameznikom, ki so od prvega dne verjeli v naš projekt in pomagali ustvariti nekaj, kar se je pred petimi leti zdelo skoraj nemogoče. »Ta projekt ni le nastal v laboratoriju, nastal je v srcih ljudi, ki so verjeli, da se da,« je poudarila Špela Miroševič.

    redke bolezni zdravila otroci genska terapija sindrom CTNNB1 Špela Miroševič

