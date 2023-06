Izkušnje z mrtvimi pogostejše v kriznem času

V nadaljevanju preberite:

To, da ima Slovenija vrhunske znanstvenike na številnih znanstvenih področjih, potrjuje tudi vse daljši seznam slovenskih dobitnikov prestižnih podpor Evropskega raziskovalnega sveta (ERC). Zadnja med skupno 22 dosedanjimi dobitniki je prof. dr. Mirjam Mencej s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Njeni prijavi na lanski razpis v najuglednejši kategoriji uveljavljenih znanstvenikov – ti za pet let raziskav prejmejo po 2,5 milijona evrov – je sledila ostra selekcija. Da ji je uspelo, je izvedela 30. marca. Časa za proslavljanje pa ni bilo.

Njen projekt ima naslov Vloga mrtvih v življenju posameznikov v sodobni družbi. »Namesto da bi izkušnje posameznikov z mrtvimi razumeli zgolj kot izraze »ljudskega verovanja« ali simbole in metafore kulturnih in družbenih problemov in sprememb, kot se v humanističnih znanostih običajno razumejo, bodo mrtvi v tem projektu obravnavani kot aktivni akterji v življenju posameznikov. V sklopu projekta bomo raziskovali, kako vplivajo na njihovo razmišljanje, vrednote in vedenje; kako so vključeni v njihove socialne odnose; in kakšen vpliv imajo na posameznike znotraj širšega družbenega, kulturnega in političnega konteksta. V projektu bo sodelovalo deset raziskovalcev in raziskovalk iz Slovenije in tujine, ki bodo svoje etnografske raziskave opravljali v Sloveniji, na Madžarskem, Slovaškem in v Bosni in Hercegovini, pri čemer se bodo osredotočili na vlogo mrtvih v kontekstu problematične politične preteklosti (množična grobišča), spreminjajoče se religijske krajine (alternativna spiritualna gibanja) in spreminjajočih se socialnih odnosov (družinski in medsosedski odnosi v ruralnem okolju).«