Izotopi, ki rešujejo življenja - in zakaj jih primanjkuje

Jedrska znanost in tehnologija sta v sodobni medicini nepogrešljivi. Slovenija sodeluje v evropskem projektu, katerega cilj je vzpostaviti centre odličnosti za trajnostno proizvodnjo radioaktivnih izotopov ali radionuklidov, ki so ključni za diagnostiko in zdravljenje številnih bolezni, kot so rak, bolezni srca in ožilja, bolezni ščitnice ter nevrološke bolezni.

Radionuklide večinoma pridobivajo v jedrskih reaktorjih ali pa ciklotronih, ki jih nato s posebnimi (kemijskimi) postopki vgradijo v zdravilo oziroma radiofarmak. Zaradi skokovitega razvoja uporabe teh radioaktivnih zdravil ali radiofarmakov na nekaterih geografskih območjih primanjkuje radionuklidov, kar je eden ključnih izzivov pri obravnavi bolnikov v nuklearni medicini.