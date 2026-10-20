Izpad Google Cloud ohromil več storitev, kaj lahko storijo regulatorji?

Večurni izpad Googlovih oblačnih storitev v Združenem kraljestvu je danes povzročil motnje pri delovanju digitalne banke Revolut, več britanskih bank in spletnih strani javnega sektorja. Težave so med drugim zaznali uporabniki bank Lloyds in HSBC, nepremičninskega portala Rightmove, dostavne službe DPD, britanske zdravstvene službe NHS England in pošte Royal Mail.

Google je sporočil, da je delovanje storitev v celoti obnovil, motnje pa naj bi povzročil dogodek, povezan z napajanjem, podrobnejšo analizo pa je napovedal po končani preiskavi. Za zdaj ni znano, ali bo incident privedel do formalnega postopka ali sankcij.

Izpad je znova opozoril na tveganja, ki jih za finančni sistem predstavlja vse večja odvisnost od peščice velikih ponudnikov tehnološke infrastrukture, navaja Reuters. Če pride do motenj pri enem od njih, so lahko hkrati prizadete številne finančne ustanove in druge ključne storitve.

Digitalna banka Revolut je sporočila, da so bile motnje obsežne in da so vplivale na več njenih storitev. Med prizadetimi so bila kartična plačila in dvigi na bankomatih. Ob tem je zagotovila, da so denar in podatki strank varni.

Google je pojasnil, da so inženirske ekipe obnovile polno razpoložljivost storitev v londonski regiji Google Cloud, imenovani europe-west2. Ta obsega več podatkovnih središč in območij razpoložljivosti, ki podpirajo storitve za stranke po Evropi.

Regulatorji opozarjajo na odvisnost od tehnoloških velikanov

Britanski finančni regulatorji zdaj od Googla zahtevajo dodatne informacije o izpadu njegovih oblačnih storitev. Agencija za finančni nadzor (FCA) je sporočila, da z Googlom in prizadetimi podjetji preverja posledice incidenta. V nadzor je vključena tudi britanska centralna banka Bank of England.

Združeno kraljestvo je sicer julija Google Cloud, Microsoft, Amazon Web Services in Oracle uvrstilo pod neposredni nadzor finančnih regulatorjev kot ključne zunanje ponudnike storitev za finančni sektor. Oblasti želijo s tem zmanjšati tveganje, da bi izpad pri enem tehnološkem podjetju ogrozil delovanje več finančnih ustanov.

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Google Cloud je tudi med 19 tehnološkimi podjetji, ki so jih evropski regulatorji lani opredelili kot ključne ponudnike računalniških storitev, od katerih je odvisna evropska finančna industrija, poroča Reuters.

Britanski regulator za finančni nadzor FCA je sporočil, da je seznanjen z incidentom in da se z Googlom ter prizadetimi podjetji dogovarja o ugotavljanju posledic.

Lloyds je sporočil, da pričakuje skorajšnjo vrnitev storitev v normalno delovanje, saj so bile osnovne težave že odpravljene. HSBC pa je potrdil, da so nekateri uporabniki imeli težave z dostopom do storitev.

Royal Mail je sporočil, da je seznanjen z motnjami, vendar te niso vplivale na dostavo pisem in paketov. Rightmove, DPD in NHS England na Reutersova vprašanja do objave poročila niso odgovorili.

Težave z dostopom do spletne strani in aplikacije je pred tem zaznala tudi nemška banka ING, vendar je poudarila, da za zdaj ni znakov, da bi bile povezane z zunanjim vzrokom ali ponudnikom storitev tretje osebe.