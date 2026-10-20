Izpad Revoluta, uporabniki ne morejo dostopati do denarja

Britanska digitalna banka Revolut se je danes zjutraj soočila z izpadom več storitev, zaradi katerega uporabniki niso mogli nemoteno dostopati do svojih računov, opravljati plačil in nakazovati denarja. Težave so prizadele uporabnike v več evropskih državah, tudi v Sloveniji, o motnjah pa so poročali tudi iz Avstralije.

Uporabniki so poročali o težavah pri prijavi v mobilno aplikacijo, zavrnjenih kartičnih plačilih in nezmožnosti izvajanja denarnih nakazil. Na spletnem mestu Downdetector, ki spremlja izpade digitalnih storitev, so kmalu po 9. uri po srednjeevropskem času zaznali več kot 1500 prijav težav z Revolutom.

V podjetju so za BBC potrdili, da je motnja prizadela več storitev, med drugim kartična plačila, denarna nakazila, dvige na bankomatih in podporo uporabnikom. Zagotovili so, da so denar in podatki vseh strank varni, ter se uporabnikom opravičili za nevšečnosti.

Motnje so prijavljali tudi uporabniki drugih digitalnih storitev. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

Izpad Googlovih oblačnih storitev

Eden od možnih vzrokov za težave je izpad Googlovih oblačnih storitev. Po poročanju Reutersa je imel google cloud danes težave, ki so prizadele več storitev, med njimi google compute engine, google kubernetes engine in google cloud storage. Ker številna podjetja za delovanje svojih digitalnih storitev uporabljajo Googlovo infrastrukturo, lahko takšne motnje vplivajo tudi na delovanje njihovih aplikacij. Neposredna povezava med izpadom Googlovih storitev in težavami Revoluta sicer še ni bila potrjena.

Motnje so prijavljali tudi uporabniki drugih digitalnih storitev. Med njimi je aplikacija emma za upravljanje osebnih financ sporočila, da je nedostopna zaradi težav z Googlovimi storitvami v Londonu. O težavah so poročali tudi pri drugih spletnih platformah, vendar ni potrjeno, ali so vse povezane z istim vzrokom.

Uporabniki so na družbenem omrežju reddit poročali, da težave niso omejene zgolj na osnovno aplikacijo revolut, temveč so prizadele tudi nekatere druge storitve podjetja, med njimi revolut business, revolut X in revolut invest. Medtem ko nekateri niso mogli dostopati do svojih računov ali izvajati transakcij, so drugi navedli, da so jim kartična plačila še vedno delovala.

Revolut je ena največjih digitalnih bank, ki tekmujejo s tradicionalnimi finančnimi ustanovami. Po podatkih podjetja ima po vsem svetu več kot 80 milijonov uporabnikov.