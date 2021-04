Izstrelili osrednji modul vesoljske postaje

Model postaje v muzeju. FOTO: Tingshu Wang/Reuters

Izstrelitev rakete dolgi pohod 5B si je ogledalo veliko ljudi. FOTO: STR/AFP

Kitajska je izstrelila prvi modul svoje nove vesoljske postaje. Tianhe ali Nebeška harmonija, ki so jo z raketo dolgi pohod 5B izstrelili danes, je 22-tonski osrednji del, ki omogoča bivanje treh oseb.Postaja bo po načrtih postala polno operativna leta 2022, do takrat pa bo država, ki si želi stalno prisotnost njihovih astronavtov v vesolju, v orbito dostavila še več modulov in sestavnih delov. Vesoljska postaja bo v končni fazi nameščena v nizkozemeljsko orbito, na višino med 400 in 450 kilometri, tam bo predvidoma 15 let. Imela bo maso 66 ton. Bo torej precej manjša od 450-tonske mednarodne vesoljske postaje, ki nad našimi glavami kroži več kot dvajset let. Uradni Peking je že sporočil, da bo postaja odprta tudi za astronavte drugih držav, a podrobnosti niso predstavili.Kitajska zaradi političnih trenj nima vstopa na mednarodno vesoljsko postajo, zato gradi svojo. Vesoljski program, ki je v zadnjih letih zelo uspešen, je del nacionalnega ponosa in tako so se današnje izstrelitve udeležili visoki predstavniki civilne družbe in vojske.Trenutno se uri 12 kitajskih astronavtov, med temi so tudi veterani, ki so že bivali v vesolju. Prva človeška odprava – Shenzhou 12 – bo proti postaji predvidoma poletela junija, navajajo tuji mediji. Sredi maja se bo na Tianhe pripojila tovorna kapsula Tianzhou 2. Osrednji modul je po poročanju portala Spacenews dolg 16,6 metra in ima premer 4,2 metra. Nanj se bosta leta 2022 pripojila še modula Wentian in Mengtian, ki bosta namenjena različnim eksperimentom, od vesoljske tehnologije do biotehnologije in vplivov mikrogravitacije na različne materiale.Kitajska se v zadnjih letih lahko pohvali z velikimi uspehi. Med najpomembnejšimi so vsekakor pristanek sonde na oddaljeni strani Lune, lansko pobiranje vzorcev na Luni in pa letošnja odprava na Mars. Februarja se je orbiter uspešno utiril, maja pa bo proti površju poslal pristajalnik in rover.