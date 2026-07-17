Izstrelitev starshipa prekinili v zadnji sekundi

Zgodaj zjutraj po srednjeevropskem času oziroma okoli 17.45 po lokalnem času v kraju Starbase v Teksasu so se pri podjetju SpaceX pripravljali, da poleti najmočnejša raketa v zgodovini. Odštevanje do izstrelitve je teklo nemoteno, ko je ura odtiktakala do ničle, pa motorji niso zahrumeli in več kot sto metrov visoki starship je ostal na tleh.

Avtonomni računalniški sistem, ki nadzoruje odštevanje, je med postopkom zagona motorjev nosilne stopnje super heavy je odredil prekinitev. SpaceX je preklical poskus izstrelitve, inženirji pa so začeli s pripravami na izpraznitev rezervoarjev za pogonsko gorivo rakete.

Elon Musk, ustanovitelj in izvršni direktor podjetja SpaceX, je na svoji platformi x kasneje objavil, da se nekateri motorji niso prižgali, kar je sprožilo samodejno prekinitev izstrelitve. Dodal je, da bodo inženirji zamenjali dva motorja raptor na nosilni stopnji. »Najverjetnejši čas izstrelitve je v začetku naslednjega tedna,« je dodal Musk.

Super heavy ima 33 motorjev raptor, ki jih poganja kombinacija metana in kisika. Grafični prikaz stanja motorjev v neposrednem prenosu izstrelitve je prikazoval, da se štirje od 33 motorjev niso prižgali.

Ta testni polet – 13. izstrelitev starshipa v polnem obsegu – je drugi, pri katerem uporabljajo motorje raptor 3 na nadgrajeni raketi. Različico rakete številka tri smo prvič videli poleteti v večinoma uspešnem testu maja letos. Tudi takrat so sicer motorji imeli nekaj težav, a med letom, ne pa že ob prižigu. Ravno testiranju sprememb pri motorjih je namenjen 13 testni polet, eden od popravnih ukrepov vključuje spremembo zaporedja zagona motorjev na nosilni raketi med manevrom obračanja po ločitvi od zgornjega dela rakete starship nekaj minut po vzletu. Maja so namreč razlike pri zagonu motorjev po ločitvi stopenj povzročile, da obrat ni bil optimalen. Prav tako se nekaj raptorjev ob pristajanju ni prižgalo, kar je preprečilo nadzorovani pristanek v morju v Mehiškem zalivu. V 12. testnem poletu tudi raptorji zgornje stopnje starship niso delovali optimalno.

Nekaj motorjev se ni prižgalo. FOTO: SpaceX/AFP

Zato so cilji 13. poleta pravzaprav podobni: super heavy želijo nežno spustiti v morje, starship pa poslati skoraj okoli sveta in nadzorovano pristati v vodi ob obali Zahodne Avstralije, kar je starshipu sicer že uspelo v prejšnjem testu. Starship bo prvič v vesolje ponesel satelite Starlink V3, katerih cilj je znatno povečati zmogljivost omrežja in hitrosti za uporabnike. V okviru tega začetnega testa naj bi starship izstrelil 20 satelitov, ki bodo skušali vzpostaviti povezavo z večjo konstelacijo starlink prek visokozmogljivih laserjev, so navedli na spletni strani podjetja. Sateliti bodo sicer ostali suborbitalni, kar pomeni, da bodo kmalu po izstrelitvi padli v atmosfero in zgoreli. Satelite so opremili tudi s kamerami, da bodo spremljali toplotni ščit rakete, ki so ga znova nadgradili.