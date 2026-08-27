Izumitelj najnatančnejših ur na svetu

Čas je ena temeljnih značilnosti narave in njegova definicija nenehno spodbuja izjemno pomembne znanstvene in filozofske razprave. Že od prazgodovine je bilo merjenje časa za človeka primarnega pomena. Tisočletja so ga razumeli kot ciklično menjavanje dneva in noči, kar je privedlo do izuma sončne ure, uporabne za kmetijstvo, nekoč prevladujočo človeško dejavnost. Natančnejše merjenje časa je nastalo s štetjem vse hitrejših periodičnih pojavov, začenši z nihanji Galilejevega nihala do današnjih oscilacij v atomskih urah. Tehnološke dejavnosti, kot so finančni trgi, navigacija, astronomija in številne druge, danes zahtevajo izjemno natančnost pri merjenju časa. Kvantna mehanika je razumela strukturo atomov in mehanizme, na podlagi katerih lahko elektroni »skočijo« z ene energijske ravni na ...