Jame in kras: arhiv preteklosti in zaloga vode prihodnosti

Kraška območja zavzemajo skoraj petino kopnega. V njih se skrivajo edinstveni podzemni ekosistemi, fosilni zapisi in sledi človekove preteklosti. So vir pitne vode za več kot milijardo ljudi. A kljub temu je kraško podzemlje slabo poznano, ranljivo in pogosto premalo zaščiteno. Zato si je Slovenija prizadevala za razglasitev mednarodnega dneva jam in krasa. Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) je pobudo lani soglasno podprla in letos bomo ta dan 13. septembra tudi prvič praznovali. Uradna slovesnost bo v Postojnski jami. »Kras človeštvu ponuja zelo veliko. Več, kot se večina zaveda,« poudarja dr. Nadja Zupan Hajna, raziskovalka na Inštitutu za raziskovanje krasa ZRC SAZU in nekdanja predsednica Mednarodne speleološke zveze (UIS), ki je pobudo za ...