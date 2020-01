FOTO:Japonska sonda, ki opravlja eno najzahtevnejših nalog

Začetek odprave: 3. december 2014

Namen misije: pobiranje vzorcev z asteroida Rjugu

Prepotovana razdalja: 454 milijonov kilometrov

Trenutna oddaljenost od Zemlje: 257 milijonov kilometrov

Potovalna hitrost: 26,85 km/s

Predvideni datum prihoda na Zemljo: december 2020

Decemberski pristanek kapsule z vzorci asteroida bo zagotovo eden večjih letošnjih znanstvenih disežkov. FOTO: Jaxa

Le malokatera vesoljska sonda se vrne domov. Na Zemljo so se po opravljeni misiji vračali Apolli s človeškimi posadkami; tudi nekaj sovjetskih sond Luna je na planet vrnilo vzorce naravnega satelita, decembra pa znanstveniki nestrpno pričakujejo prgišče kamenja z asteroida.Decembra, šest let po izstrelitvi bo na vojaškem območju Woomera v Avstraliji namreč pristala kapsula japonske sonde Hajabusa 2 z vzorci z asteroida Rjugu.Že njena predhodnica je na Zemljo bolj po srečnem naključju sicer večinoma neuspešne odprave prinesla nekaj prahu z asteroida Itokava. Tokratna misija je bila, vsaj kot kaže do zdaj, precej bolj plodovita. Je pa zanimivo, da pravzaprav ne vedo, koliko materiala je sonda pobrala ob večkratnih dotikih površja, saj v prostoru za shranjevanje niso imeli merilnega instrumenta.Hajabuso 2 so izstrelili 3. decembra 2014, 27. junija 2018 je pripotovala do okoli 340 milijonov kilometrov od Zemlje oddaljenega kamna Rjugu. Trinajstega novembra lani se je od 900 metrov širokega asteroida poslovila in odpotovala domov. V 504 dneh je na površje spustila dva japonska mini roverčka Minerva in nemško-francoskega Mascota. Drugi japonski rover je odpovedal že pred pristajanjem. Ekipa ga je utirila v orbito, nekaj dni kasneje je strmoglavil na površje.Prvič se je sonda površja dotaknila in z njega pobrala vzorce februarja lani, aprila je nato v asterid še streljala, da je v naslednjih dveh »dotikih« pobrala neokrjen material.Hajabuso morda po opravljeni osnovni nalogi čaka nova. Znanstveniki namreč predvidevajo, da ji bo, ko bo konec leta z matičnega plovila odvrgla kapsulo z vzorci, ostalo še okoli 30 kilogramov goriva. Tako bi jo lahko preusmerili in napotili do asteroida 2001 WR1, ki bi ga lahko predvidoma obletela 27. junija 2023. Jaxa podaljša odprave za zdaj še ni odobrila.