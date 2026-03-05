Japonskemu komercialnemu podjetju spodletela še tretja izstrelitev

Japonska si – tako kot denimo tudi Evropa – želi več avtonomije na področju vesoljskih izstrelitvenih kapacitet. Želi si, da bi bila manj odvisna od ameriških vesoljskih raket, hkrati pa varnejša pred vse močnejšo vesoljsko velesilo Kitajsko. Tako tudi v tej državi stavijo na zasebna podjetja, a razvoj vesoljskih raket je vse prej kot enostaven.

Podjetje SpaceOne je sporočilo, da se je njihova mala raketa kairos samouničila 69 sekund po vzletu. Izstrelitev je bila neuspešna že tretjič zapored. Pred tremi meseci je neuspeh doživela tudi vesoljska raketa, ki jo gradijo japonska državna podjetja. To je, kot poroča Reuters, nov udarec prizadevanjem Japonske za vzpostavitev domačih možnosti izstrelitve.

Kairos, 18-metrska raketa na trdo gorivo, je imela na krovu pet eksperimentalnih satelitov, vključno s sateliti podjetja ArkEdge Space s sedežem v Tokiu in tajvanske vesoljske agencije. Raketa se je razletela 29 kilometrov nad Tihim oceanom. Pred tem niso našli nobenih pomembnih nepravilnosti v letu ali v opremi, je na tiskovni konferenci povedal podpredsednik podjetja SpaceOne Nobuhiro Sekino in namignil, da se je napaka pripetila v avtonomnem sistemu za prekinitev leta.

Prvič so raketo izstrelili marca 2024, a je eksplodirala pet sekund po vzletu, potem ko so sistemi zaznali prenizko hitrost in potisk rakete. Druga izstrelitev je sledila decembra 2024, tudi ta se je končala v ognjeni krogli. Tri minute po vzletu okoli sto kilometrov nad površjem je eksplodirala, uničenih je bilo pet satelitov.

SpaceOne je sicer skupno podjetje, ki ga podpirajo proizvajalec optične elektronike Canon, letalski velikan IHI, gradbeno podjetje Shimizu in še druga japonska podjetja. Ustanovljeno je bilo leta 2018.

Japonska je lani sicer uspešno izstrelila le tri rakete, kar je daleč od letnega cilja 30 izstrelitev v začetku tridesetih let 21. stoletja. Decembra lani je eksplodirala raketa H3, ki jo je izdelalo podjetje Mitsubishi Heavy Industries. Tako japonska satelitska podjetja najemajo predvsem Spacexove rakete ali pa rakete podjetja Rocket lab iz Nove Zelandije. Tudi japonska vlada se je zato obrnila na komercialna podjetja, vendar še nobenemu ni uspelo »izstreliti satelita s komercialno izdelano raketo«. Podobno je tudi, denimo, v Evropi, Avstraliji in Južni Koreji, navaja Reuters.