Japonski Slim oživel na Luni

»Uspelo nam je vzpostaviti stik s pristajalnikom Slim in znova zagnati znanstvene operacije,« so na omrežju x oznanili pri japonski vesoljski agenciji. Pred dobrim tednom je Slim uspešno pristal na površju Lune, a se je nato nesrečno prekucnil. Solarnih panelov sončna svetloba ni dosegla, zato se baterije niso polnile. Preventivno so pristajalnik po treh urah po pristanku ugasnili in upali, da bo sonce panele doseglo, ko se bo pomikalo po obzorju. Upanje (in ves trud) se je obrestovalo. Slim je na površju pristal na začetku 14 dni dolgega lunarnega dne.

Pristajalnik bo zdaj analiziral sestavo okoliških kamnov. Zaznati bo poskušal olivin, podatke o sestavi bodo nato primerjali s podatki o sestavi olivina na Zemlji. Tako bodo dodatno poskušali potrditi teorijo, da sta bila Luna in Zemlja pred milijardami let isto telo. Po trenutno najbolj sprejeti teoriji naj bi Luna nastala pri trku Zemlje in planetoida, velikega kot Mars.

Koliko časa bo deloval, zdaj ni jasno. Da bi preživel ostro noč, ni bilo načrtovano.

Slim je pristal na pobočju kraterja Shioli z natančnostjo 55 metrov. Opremljen je namreč z novo tehnologijo za natančno pristajanje. Japonska je postala šele peta država z uspešnim pristankom na Luni, pred njo je to uspelo le ZDA, Sovjetski zvezi, Kitajski in Indiji, zadnji avgusta lani.