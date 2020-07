FOTO:Je (bilo) na Marsu življenje? Odgovor bo iskal rover

Te dni se je odprla avtocesta med Zemljo in Marsom. Do sredine avgusta, ko je zaradi poravnave planetov pot najkrajša, bodo proti sosednjemu planetu poletele odprave Kitajske, Združenih arabskih emiratov in Američanov. Nasa bo v velikopotezni odpravi predvidoma konec meseca nanj poslala največje vozilo doslej, ki bo opremljeno s helikopterjem, opravilo pa bo več pionirskih nalog. Nasina odprava Perseverance (Vztrajnost) je vrhunski laboratorij, podoben roverju Curiosity, ki po sosednjem planetu vozi od avgusta 2012, a z dodatnim naborom znanstvenih instrumentov, boljšo zmogljivostjo in majhnim helikopterjem, ki bo prvi v ...