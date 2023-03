Je chatgpt pot do superinteligence

V nadaljevanju preberite:

O jezikovnih modelih in umetni inteligenci smo se pogovarjali z dvema slovenskima profesorjema, ki sta vsak na svoj način pionirja v razvoju raziskovanja inteligentnih sistemov.

Ivan Bratko je bil dolga leta vodja laboratorija za umetno inteligenco na fakulteti za računalništvo in informatiko, do leta 2002 je vodil tudi odsek za inteligentne sisteme na Inštitutu Jožef Stefan (IJS). Je avtor več kot 200 znanstvenih objav in številnih knjig, med njimi Prolog Programming for Artificial Intelligence, ki je še danes eden najpogosteje citiranih učbenikov o programiranju umetne inteligence.

Matjaž Gams pa je doktoriral pri profesorju Bratku in ga kasneje nasledil na položaju vodje odseka za inteligentne sisteme na IJS ter ima 160 znanstvenih člankov in okoli tisoč objav. Tam s pomočjo umetne inteligence z različnimi ekipami raziskovalcev iščejo rešitve za težave človeštva; na ravni medicine, ekologije, proizvodnje, ekonomije.

Je chatgpt glede na to, da temelji na velikih jezikovnih modelih (Large Language Models), ki je več desetletji stara tehnologija, sploh revolucionaren?

Bratko: Še pred petimi leti si ne bi mislil, da bo razvoj na tem področju tako napredoval. Me pa sama tehnologija ne navdušuje preveč, ker je pretirano preprosta, da bi lahko govorili o njej kot o res inteligentni. Je pa v tej, omejeni inteligentnosti chatgpt fantastičen. Je daleč najboljši program, ki je zmožen generirati slovensko besedilo. Kljub temu da imamo veliko domačih projektov posvečenih računalniškemu obvladovanju slovenskega jezika, je ta najbolj zmogljiv.

Gams: Fenomenalen dosežek in izjemno uporabno orodje. Svojim študentom in sodelavcem smo dali navodilo, naj ga pri vsakem pisanju ali programiranju uporabljajo, ker bodo z njim bolj učinkoviti. Ko ga enkrat uporabijo, vidijo, da je res tako. Tistim, ki ga še niso uporabili, polagam na srce, naj ga čim prej. Naredili bodo preskok v produktivnosti, v bodočnost in prihranili veliko časa.