Je prihodnost že zapisana?

Kvantna mehanika je že v prvih letih zelo hitro pridobivala privržence, vendar so nekaj časa nekateri vztrajno dvomili o konsistentnosti teorije. Znan kritik je bil Albert Einstein, ki je postavljal zelo pronicljiva vprašanja; v iskanju odgovorov so se v resnici formulirala pravila ali tako imenovani postulati kvantne mehanike. Takrat je bil København neformalno središče razvoja kvantne fizike, ker so se tam vodilni fiziki zbirali v krogu Nielsa Bohra, ki je že desetletje prej postavil temelje kasnejšega razvoja. Ti postulati predstavljajo najbolj znano tako imenovano københavnsko interpretacijo kvantne mehanike.

V sto letih se je kvantna mehanika potrdila kot izredno zanesljiva pri razlagi in napovedi različnih eksperimentov, tako da dandanes ni dvomov o njeni pravilnosti in je tako eden od neomajnih stebrov fizike. Kljub temu pa se o nekaterih podrobnostih fiziki še niso povsem poenotili. Tako se pomembno vprašanje nanaša na razlago meritve v kvantni mehaniki in z njo povezan kolaps valovne funkcije.