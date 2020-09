Je življenje tudi drugod našlo pot?

Pred kratkim so nas znanstveniki presenetili z novico, da so na Veneri odkrili plin, ki bi bil lahko proizvod mikrobov, živečih v atmosferi planeta. Nadaljnje raziskave bodo pokazale, ali so res našli težko pričakovano zunajzemeljsko življenje. A Venera še zdaleč ni edini kraj v vesolju, kjer iščemo življenje.Nekoč je človeštvo menilo, da je Zemlja središče vesolja. Zvezde so bile le luknje v nebesni sferi in bogovi so pisali zakone narave. Sčasoma so učenjaki preprosto sliko postavili na glavo. Zvezde so velike krogle vročega plina in Zemlja se skupaj z drugimi planeti vrti okoli Sonca, nam najbližje zvezde. Prostranost ...