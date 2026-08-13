Jerneja Laznik: Pomembni so ljudje, ki tehnologije uporabljajo

Jerneja Laznik je doktorska študentka, asistentka za področje družboslovne informatike in raziskovalka na Centru za družboslovno informatiko Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Njeno raziskovalno delo obsega področja digitalne neenakosti, digitalnega razkoraka, digitalne vključenosti in sprejemanja digitalnih tehnologij. Predstavite nam instrument, ki ga najpogosteje ali najraje uporabljate pri delu. Najpogosteje pri delu uporabljam anketne vprašalnike, še raje pa izvajam fokusne skupine, saj mi omogočajo bolj poglobljeno razumevanje izkušenj, pogledov in razmišljanj ljudi o predmetu raziskave. Kako bi povprečno razgledanemu v največ sto besedah razložili, kaj raziskujete? Digitalne tehnologije imajo velik potencial za izboljšanje kakovosti življenja, vendar le, če jih ...