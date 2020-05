Joe Rogan bo kmalu le še na spotifyu

Poddaja

Podcast ali poslovenjeno poddaja je periodična digitalna vsebina v avdio - ali videoobliki , ki jo je mogoče s spleta prenašati na računalnik ali prenosno napravo.

Poimenovanje za novo obliko prenašanja medijskih vsebin s spleta je leta 2004, v članku o avdioblogih in spletnih radiih, objavljenem v Guardianu , skoval Ben Hammersley . Neologizem je hitro postal ime hitro rastoče oblike novega medija, ki danes po priljubljenosti konkurira tradicionalnim oblikam medijev.

Komik in gostitelj najpopularnejših pogovornih oddaj oziroma poddaj (podcastov)bo svojo poddajo The Joe Rogan Experience še letos začel predvajati izključno na medijski platformi Spotify , ki velja za največjega ponudnika pretočnih glasbenih vsebin na svetu. Od začetka septembra bo oddaja dosegljiva tudi na spotifyu, kmalu zatem pa ji bo mogoče prisluhniti le še izključno tam. Oddaja bo brezplačna, a dostop do nje bodo imeli le registrirani uporabniki te platforme, poroča portal The Verge.Epizode Roganovih poddaj, ki jih je po njegovih besedah v lanskem letu v povprečju s spleta na mesec naložilo 190 milijonov poslušalcev, bodo umaknjene tudi z youtuba, kjer ima Roganov kanal več kot 8,4 milijona naročenih uporabnikov. Dosegljivi bodo le še krajši odseki.Prestop najpopularnejšega izvajalca podcastov od youtuba izključno na spotify je velika pridobitev za podjetje, ki je poddaje vzelo za jedro svojega delovanja, hkrati pa pomeni pričetek resnega konkuriranja Spotifya Youtubu.Spotify velja za največjega ponudnika pretočnih glasbenih vsebin na svetu. Plačljivo različico podjetja, ki je bilo leta 2006 ustanovljeno na Švedskem, uporablja več kot sto milijonov uporabnikov, skupaj s tistimi, ki imajo le brezplačno različico, pa ima kar 230 milijonov uporabnikov po vsem svetu.