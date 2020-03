Jupitrova pega kot slikarjeva muza

Teleskopi in sonde nam omogočajo, da si planete ogledujemo v vse boljši ločljivosti in jih kljub oddaljenosti vidimo vedno bolj takšne, kakršni v resnici so. A umetniki imajo posebne oči in ameriški slikarJupitrovo veliko rdečo pego vidi v obliki fraktalov in predvsem veliko bolj pisano.Kot osnovo za svojo sliko je uporabil fotografijo, ki jo je z višine 13.917 kilometrov posnela kamera Nasine sonde Juno ob sedmem bližnjem mimoletu plinskega velikana, največjega planeta našega osončja, Jupitra. Fotografije v surovi obliki so namreč prosto dostopne javnosti na spletni strani Missionjuno. Mik Petter pri ustvarjanju uporablja večinoma matematične formule, ki izrisujejo faktale, torej objekte, sestavljene iz vse manjših delov, ki so podobni celoti. Na takšen način je plinsko atmosfero in največji ciklon na Jupitru »oživil« v skoraj organski mozaik sanjskih oblik in barv.