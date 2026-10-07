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    Znanoteh

    Jutro na Marsu ali kaj na sosednjem planetu počne rover Curiosity

    Gora Sharp, na katero se vzpenja robotski raziskovalec, je sestavljena iz plasti, od katerih vsaka beleži določeno obdobje v zgodovini Marsa.
    Panoramsko sliko je rover posnel 11. avgusta, na 4982. sol ali marsov dan misije. V nasprotju z večino posnetkov kamere Mastcam na vozilu Curiosity je bil ta obdelan brez uravnoteženja bele barve, s čimer je ohranjen videz zgodnjega jutra, so še pojasnili pri JPL. FOTO: Nasa/JPL Caltech
    Galerija
    Panoramsko sliko je rover posnel 11. avgusta, na 4982. sol ali marsov dan misije. V nasprotju z večino posnetkov kamere Mastcam na vozilu Curiosity je bil ta obdelan brez uravnoteženja bele barve, s čimer je ohranjen videz zgodnjega jutra, so še pojasnili pri JPL. FOTO: Nasa/JPL Caltech
    S. S.
    7. 10. 2026 | 07:26
    7. 10. 2026 | 08:20
    4:01
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    Rover Curiosity, ki sosednji planet raziskuje od avgusta 2012, je s svojo glavno kamero 11. avgusta letos ob 8.30 po lokalnem času ujel modrikaste odtenke peščenega površja in ostrih skalnih grebenov, obsijanih s prvo jutranjo svetlobo. Fotografija raziskovalcem ponuja najbolj podroben pogled na oddaljene pečine, ki jih je izklesal veter. Gre za tako imenovane jardange: grebene iz klastičnih sedimentov, ki so vzporedne s smerjo prevladujočih vetrov.

    Pri nas so značilni za puščave, na Marsu pa jih je robotski raziskovalec fotografiral ob severozahodnem delu gore Sharp, ki se dviga pet kilometrov visoko. Nanjo se Curiosity vzpenja že od leta 2014, so sporočili iz Nasinega laboratorija za reaktivni pogon (JPL). Pred kratkim je rover prispel na nadmorsko višino enega kilometra, tako visoko na Marsu še ni bil. Hkrati je tudi vse bliže jardangom in znanstveniki nestrpno pričakujejo še boljše posnetke.

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    Na Marsu je danes ob 10.16 odbilo novo leto

    Gora Sharp je sestavljena iz plasti, od katerih vsaka beleži določeno obdobje v zgodovini Marsa. Z njihovim preučevanjem so znanstveniki izvedeli več o jezerih in potokih, ki so pred milijardami let prekrivali ta del Rdečega planeta. »Plast v jardangih je videti, kot da ne sodi tja. Je napačne barve, plasti so nagnjene pod nenavadnim kotom. Zdi se, kot da bi bila prilepljena,« je pojasnil Ashwin Vasavada, projektni znanstvenik pri odpravi Curiosity. »Nihče ni povsem prepričan, kaj točno je ustvarilo to plast, a ena od domnev je, da gre morda za pepel, ki so ga odložili davni vulkanski izbruhi.«

    Rover Curiostiy bo večino prihodnjega leta preživel vozeč po površju, bogatem s sulfati in karbonati, kar kaže na izsuševanje na površino. Prihodnje leto naj bi rover pripeljal do vznožja opisanih grebenov, ki jih bo natančneje pregledal.

    Tisoč metrov

    Curiosity je v 154 kilometrov širokem kraterju Gale pristal 6. avgusta 2012, potem ko se je na pot z Zemlje odpravil novembra 2011. Sprva je potoval po kraterju, nato so ga leta 2014 usmerili na goro, ki leži v samem kraterju. Nov mejnik – tisoč metrov nadmorske višine – je dosegel 26. avgusta letos.

    Curiosity je 1. in 2. avgusta letos, na 4972. in 4973. marsov dan (sol) misije, posnel to fotografijo, ki prikazuje pogled nazaj proti dnu kraterja Gale. Ta pogled, posnet v široki dolini z vzdevkom »Valle Grande«, se spušča po pobočju gore Sharp. Slika je sestavljena iz 323 posameznih posnetkov glavne kamere. Barve so bile prilagojene svetlobnim razmeram, tako da ustrezajo temu, kar bi človeško oko videlo na Zemlji. FOTO: Nasa/JPL Caltech
    Curiosity je 1. in 2. avgusta letos, na 4972. in 4973. marsov dan (sol) misije, posnel to fotografijo, ki prikazuje pogled nazaj proti dnu kraterja Gale. Ta pogled, posnet v široki dolini z vzdevkom »Valle Grande«, se spušča po pobočju gore Sharp. Slika je sestavljena iz 323 posameznih posnetkov glavne kamere. Barve so bile prilagojene svetlobnim razmeram, tako da ustrezajo temu, kar bi človeško oko videlo na Zemlji. FOTO: Nasa/JPL Caltech

    Od pristanka do danes je rover poskrbel za kar nekaj presenetljivih ugotovitev o rdečem planetu. Nima sicer opreme, da bi lahko poiskal sledi (preteklega) mikrobnega življenja, kar je glavna naloga njegovega mlajšega brata Perseverance, lahko pa poišče vse znake, ki življenje omogočajo oziroma so ga – torej, da je na planetu pred milijardami let tekla voda ter da so v prsti in atmosferi ustrezni kemijski elementi.

    Že v prvem letu delovanja je našel območje, kjer je bila nekoč skoraj gotovo tekoča voda. Iz tamkajšnjih mineralov so strokovnjaki lahko razbrali, da ni bila ne prekisla ne preslana, na območju pa je bilo tudi več elementov – ogljik, dušik, fosfor, žveplo in podobno –, ki jih organizmi uporabljajo za življenjsko energijo, ter tudi več, sicer preprostih, organskih molekul, ki bi lahko bili gradniki življenja.

    Medtem ko je bil parkiran na peščenem grebenu z vzdevkom »Chocolatal«, je Curiosity s svojimi črno-belimi navigacijskimi kamerami posnel panoramske posnetke ob dveh različnih urah dneva. Prvi posnetek je bil posnet 30. avgusta letos ob 9.56 po lokalnem času; drugi pa 2. septembra 2026 ob 17.39 po lokalnem času. Ti datumi ustrezajo 5000. in 5003. marsovem dnevu ali solu misije. Po pošiljanju na Zemljo so sliki združili. Fotografijo so obarvali, pri čemer modra barva predstavlja jutranjo panoramo, rumena pa popoldansko. FOTO: Nasa/JPL Caltech
    Medtem ko je bil parkiran na peščenem grebenu z vzdevkom »Chocolatal«, je Curiosity s svojimi črno-belimi navigacijskimi kamerami posnel panoramske posnetke ob dveh različnih urah dneva. Prvi posnetek je bil posnet 30. avgusta letos ob 9.56 po lokalnem času; drugi pa 2. septembra 2026 ob 17.39 po lokalnem času. Ti datumi ustrezajo 5000. in 5003. marsovem dnevu ali solu misije. Po pošiljanju na Zemljo so sliki združili. Fotografijo so obarvali, pri čemer modra barva predstavlja jutranjo panoramo, rumena pa popoldansko. FOTO: Nasa/JPL Caltech

    Curiosity so izdelali v Nasinem laboratoriju za reaktivni pogon, ki ga upravlja inštitut Caltech v Pasadeni v Kaliforniji. Podjetje Malin Space Science Systems v San Diegu je izdelalo in upravlja kamero Mastcam.

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    Več iz teme

    MarsNasaRover Curiosityplanetgora Sharpkrater GaleLaboratorij za reaktivni pogoncaltech

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