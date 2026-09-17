Kaj imajo meduze s podnebnimi spremembami?

Črtomir Ernesto Perharič Bailey je raziskovalec na Morski biološki postaji Piran Nacionalnega inštituta za biologijo.

Predstavite nam instrument, ki ga najpogosteje ali najraje uporabljate pri delu.

Pri vsakdanjem delu poleg računalnika ne uporabljam nobenega posebnega pripomočka. Zato pa uporabljam zanimive algoritme – oceanske biogeokemijske modele, ki napovedujejo različne fizikalne lastnosti oceanov in biokemijsko sliko morskega ekosistema.

Kako bi povprečno razgledanemu v največ sto besedah razložili, kaj raziskujete?

S kolegi preučujemo, kako lahko z modeli ocenimo vpliv meduz na morski ekosistem. Meduze so, tako kot drugi organizmi, del morske prehranjevalne verige in zato z okolico izmenjujejo energijo oziroma organsko snov. Tako nas predvsem zanima, kako njihova prisotnost vpliva na dolgoročno shranjevanje ogljika v oceanih in na samo kroženje organske snovi. Tem procesom v znanosti pravimo biološka ogljična črpalka, to je ključni mehanizem, ki blaži podnebne spremembe.

Zakaj imate radi znanost?

Črtomir Ernesto Perharič Bailey FOTO: osebni arhiv

Kaj dobrega bi vaše delo lahko prineslo človeštvu?

Delo v znanosti mi je všeč predvsem zato, ker gre za debato, podkrepljeno z dokazi, in iskanje najpreprostejše, a vseeno smiselne rešitve. Reševanje takšnih problemov je zabavno, včasih mučno, vendar vselej dobrodošel izziv.

Razumevanje procesov, ki tvorijo biološko ogljično črpalko, je ključno, da lahko z večjo gotovostjo napovemo sliko celotnega planeta v prihodnosti. Tako se bomo lažje spoprijeli s podnebnimi spremembami.

Poleg tega ima splošno poznavanje dinamike meduz družbenoekonomski pomen, saj meduze negativno vplivajo na turizem, ribištvo, lahko se celo znajdejo v hladilnih sistemih elektrarn. Tu gremo težko mimo pomisleka, da tako sodelujejo v »nasilnem« podnebnem aktivizmu.

Kdaj ste vedeli, da boste raziskovalec?

Za študij fizike sem se odločil na začetku četrtega letnika gimnazije po obisku pospeševalnika Cern. V raziskovalnem delu pa sem se znašel bolj po naključju, saj sem delo in ekipo vzljubil med pripravo magistrske naloge. Pred tem sem se namreč nameraval zaposliti v izobraževalnem ali razvojnem sektorju.

Kaj zanimivega poleg raziskovanja še počnete?

V prostem času se najraje ukvarjam s športom (fitnes in košarka), potujem po Južni Ameriki, laično berem filozofska dela ter kuham in pečem. V prihodnosti si želim obiskati tudi centralno Azijo, najraje na konju, a se moram zato najprej naučiti jahati.

Kaj je ključna lastnost dobrega znanstvenika?

Nedvomno kritičnost. Večkrat se zalotimo, da nas lahko po poti do odgovora na naše raziskovalno vprašanje nekoliko pristransko vodijo naše predpostavke in dokazi. Takrat je nadvse pomembno, da kot raziskovalec stopiš korak nazaj in kritično presodiš dosedanja dognanja.

Katero bo najbolj prelomno odkritje ali spoznanje v znanosti, ki bo spremenilo tok zgodovine v času vašega življenja?

Med dodiplomskim študijem sem neko poletje preživel v laboratoriju za ultrahladne atome na Institutu Jožef Stefan, kjer sem sodeloval pri zelo zanimivih raziskavah. Takrat sem spoznal, da bodo kvantne tehnologije povzročile novo, morda največjo revolucijo v znanosti.

Bi odpotovali na Mars, če bi se vam ponudila priložnost?

Ne, ker na Marsu, vsaj tako se za zdaj zdi, ni meduz in bi tako ostal brez službe.

Na kateri vir energije bi stavili za prihodnost?

O tej temi vem tako malo, da si ne bi drznil preveč pametovati. Kot laično vem, so raziskovalci fuzije v zadnjem času premagali nekaj velikih ovir. Z oceanografskega vidika pa je seveda zanimiva uporaba energije morskih valov in globokomorskih tokov, ki sicer danes še ni izvedljiva.

S katerim znanstvenikom v vsej zgodovini človeštva bi šli na kavo?

Odkar se ukvarjam z oceanografijo, bi najraje spoznal Wilfrada Ekmana, verjetno najzaslužnejšega fizikalnega oceanografa 19. in 20. stoletja. Pred tem bi nedvomno izbral Alberta Einsteina. Pogovor bi bil, vsaj zame, gotovo izjemno zanimiv, predvsem pa bi k Einsteinovi genialnosti tako malo pripomnil, da bi lahko popil toliko več kave, ki je ena mojih najljubših pijač.

Katero knjigo, film, predavanje, spletno stran s področja znanosti priporočate bralcu?

Pred kratkim sem odkril spletno poljudnoznanstveno revijo Alternator, kjer slovenski znanstveniki delimo svoje raziskave s področij naravoslovja in družboslovja na zelo berljiv in večkrat duhovit način. Poleg tega Alternator organizira zabavne dogodke na temo znanosti, nenazadnje pa si lahko v najnovejši objavi preberete tudi več o našem delu.

Česa ne vemo o vašem področju, pa bi nas presenetilo?

O meduzah v resnici vemo strahotno malo. V zadnjih letih jim sicer posvečamo nekaj več pozornosti, a še vedno je ogromno neznanega. To se mi zdi zanimivo glede na to, da so meduze nemalokrat uporabljene v imenih in naslovnih fotografijah različnih oceanografskih del, prav tako imajo bogato mitološko in politično zgodovino. Po drugi strani to ni tako nenavadno, saj eksperimentalno delo v oceanih zahteva velik napor in ogromno časa.