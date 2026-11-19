Razporeditev hitrosti teka na letošnjem ljubljanskem maratonu pri prvih stotih tekačih kaže, da gre za maraton treh hitrosti: v prvo skupino sodi pet vabljenih tekačev, ki so dosegli povprečno hitrost od 5,5 do 5,6 metra na sekundo, v drugo skupino tisti s hitrostjo od 4,4 do 4,9 m/s, nato pa se začne skupina v tretjem hitrostnem območju, pod 4,3 m/s. Kaj je tisto, kar loči tekače drugih dveh skupin, da tako velike razlike v hitrosti maratonskega teka verjetno ne bodo mogli nikoli izničiti? Razlike med vrhunskimi maratonci (s časom pod 2:15) in »slabšimi« oziroma ljubiteljskimi maratonci moramo obravnavati v kontekstu človekovega razvoja od spočetja in rojstva do odraslosti, ko postane maratonec. Njegove značilnosti določata tako genotip kot fenotip, na katerega poleg drugih dejavnikov ...