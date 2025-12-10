Kaj (nam) govorijo kiti glavači

Ko prisluhnemo kitom glavačem, slišimo kratke in dolge klike, ki našim ušesom zvenijo kot morsejeva abeceda. A kot spoznavajo raziskovalci, so precej več kot to. Sporazumevanje veličastnih živali je morda bolj podobno človeškemu jeziku, kot so menili do zdaj. »Kaže, da bi lahko šlo za zelo strukturirane pogovore, dialoge. To je kompleksna komunikacija. Skupine kitov se razlikujejo po narečjih,« razlaga raziskovalec dr. Gašper Beguš, jezikoslovec na Univerzi Kalifornije v Berkeleyju in član projekta CETI, multidisciplinarnega prizadevanja za prevajanje komunikacije kitov glavačev.

Najnovejše odkritje je, da akustične lastnosti kitovih klikov spominjajo na samoglasnike, značilne za človeški jezik. »Njihovi pogovori so skupki klikov, teh je od tri do dvajset. Klike imenujemo kode. Doslej so znanstveniki menili, da so kliki kot nekakšna morsejeva abeceda, kjer so pomembni časovni razmiki med samimi kliki in število klikov. Naša študija pa je pokazala, da so njihovi klici kot zelo počasni oziroma razvlečeni vokali, podobni človeškim samoglasnikom,« pravi jezikoslovec.