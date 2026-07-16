  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Znanoteh

    Kaj nas jame učijo o vesolju

    Pri iskanju življenja in raziskovanju vesolja je izjemno pomemben etični vidik, poudarja Andreea Oarga-Mulec.
    Velika ledena jama v Paradani v Trnov­skem gozdu je globoka prek 800 met­rov. FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    Velika ledena jama v Paradani v Trnov­skem gozdu je globoka prek 800 met­rov. FOTO: Jože Suhadolnik
    Saša Senica
    16. 7. 2026 | 06:00
    24:20
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
    »Organizmi lahko živijo v jamah, kjer je večna tema. Lahko živijo v puščavah, kjer leta ni dežja, v globokomorskih hidro­termalnih izvirih, v alkalnih ali kis­lih okoljih. Življenje vedno najde pot. Ob tem vedenju lahko pustimo prosto pot domišljiji in najrazličnejšim možnostim, kako se je življenje razvilo drugod v vesolju,« pravi okoljska znanstvenica dr. Andreea Oarga-Mulec z Univerze v Novi Gorici. Je interdisciplinarna raziskovalka, specializirana za analizo trajnosti in okoljske sisteme. Raziskuje pa tudi posebna in ekstremna okolja, denimo jame in žveplene izvire, ter kaj tam živi. Poleg speleobiologije je njena druga znanstvena ljubezen, kot pravi, astrobiologija. »Raziskave življenja v jamah in drugih ekstremnih okoljih so dobra analogija za vesolje.« Zakaj so jame tako unikatni ...

    Sorodni članki

    PremiumPhoto
    Sobotna priloga
    Peter Gedei

    Svetloba v večni temi: Peter Gedei, eden najboljših jamskih fotografov

    Jame in brezna so za jamarja in fotografa še vedno izziv: »Kako osvetliti prostor, da bo zadihal, da bo pokazal svojo lepoto?«
    Saša Senica 13. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Furs

    Najvišje prijavljene plače nižje kot leto prej, rekorder ima tri milijone evrov

    Med deseterico najvišjih bruto plač je letos osem prejemnikov preseglo milijon evrov bruto.
    Pija Kapitanovič 15. 7. 2026 | 09:28
    Preberite več
    Video
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Slovenska katoliška cerkev se je znašla v nasprotju s papežem (VIDEO)

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o katoliški cerkvi, oboroževanju, slovenski desnici in umetni inteligenci.
    15. 7. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Je Urška Bačovnik Janša nova Melania Trump?

    Soproga slovenskega premiera je na vojaški paradi ob dnevu Bastilje v Parizu pritegnila veliko pozornosti v beli kreaciji.
    15. 7. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Skladi prevzemajo zasebno zdravstvo tako na Hrvaškem kot v Sloveniji

    Zasebni skladi prevzemajo donosne ponudnike zdravstvenih in diagnostičnih storitev. Koga vse?
    Maja Grgič 15. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Na morje s slovensko inovacijo

    BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
    15. 7. 2026 | 12:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vaše naslednje točenje goriva bi bilo lahko vredno 2000 evrov

    Cene goriv so zadnje čase zelo nestabilne, trend cen pa raste. Teh skrbi pa je za nekoga lahko za lep čas konec.
    13. 7. 2026 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Za nekoga Medved Pu, za drugega Unabomber: ena sezona, veliko zgodb

    Slovensko mladinsko gledališče odpira vrata 71. sezone. Izberite način, kako jo boste doživeli.
    9. 7. 2026 | 14:18
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    INVESTICIJE

    Zato nekatera slovenska podjetja izgubljajo posel

    Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
    14. 7. 2026 | 07:50
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetska varnost

    Svet kibernetske varnosti na zgodovinski prelomnici

    Kibernetska varnost je po novem odgovornost vodstva, ne le IT. Dejstvo je, da podjetja vseh svojih sistemov nimajo pod nadzorom.
    Miran Varga 16. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Najemni poslovni prostori

    Nove pisarne dvigujejo merila na trgu

    Kakovost mikrookolja je vse pomembnejši kriterij za najem poslovnih prostorov, starejši objekti bodo brez urejenega prezračevanja težko konkurenčni.
    Milka Bizovičar 16. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Dodatno zdravstveno zavarovanje

    Ljudje iščejo predvsem hitro pot do diagnoze

    Pri sklepanju dodatnega zdravstvenega zavarovanja se je treba pogovoriti s svetovalcem in seznaniti s pogoji koriščenja.
    Milka Bizovičar 15. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Sponzorstvo

    Povezujejo jih športna kultura, slovenski ponos in ekipni duh

    Pivovarna Laško Union bo tudi prihodnja štiri leta podpirala slovensko košarko in sodelovala v projektu EuroBasket 2029.
    Milka Bizovičar 15. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Andreea Oarga-Mulecastrobiologijaspeleobiologijaledkraške jamevesoljepodnebne spremembelunaMarsjamaokoljeUniverza v Novi Gorici

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Ladja prezrla več opozoril, ameriško letalo jo je onesposobilo

    Predsednik iranskega parlamenta je sporočil, da Iran ne vidi več razloga za spoštovanje memoranduma o soglasju z ZDA.
    16. 7. 2026 | 06:31
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kaj nas jame učijo o vesolju

    Pri iskanju življenja in raziskovanju vesolja je izjemno pomemben etični vidik, poudarja Andreea Oarga-Mulec.
    Saša Senica 16. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Evropsko poročilo o drogah

    Trg je preplavljen z novimi in močnejšimi drogami

    Zaužitje zelo potentnih drog v obliki mešanic in tablet pogosto vodi do zastrupitev in smrtnih primerov.
    Andreja Žibret 16. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Slovenec, ki je spremenil očesno kirurgijo

    Slovenski rojak Anton Banko v Ameriki, po svetu in pri nas zaslužen za razvoj sodobne očesne mikrokirurgije.
    Dragica Bošnjak 16. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    ZNANSTVENIK SPREMINJA SVET

    Čas je, da si povrnemo zasebnost

    Jošt Bartol preučuje poglede posameznikov na njihovo zasebnost v digitalnih okoljih.
    Saša Senica 16. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Evropsko poročilo o drogah

    Trg je preplavljen z novimi in močnejšimi drogami

    Zaužitje zelo potentnih drog v obliki mešanic in tablet pogosto vodi do zastrupitev in smrtnih primerov.
    Andreja Žibret 16. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Slovenec, ki je spremenil očesno kirurgijo

    Slovenski rojak Anton Banko v Ameriki, po svetu in pri nas zaslužen za razvoj sodobne očesne mikrokirurgije.
    Dragica Bošnjak 16. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    ZNANSTVENIK SPREMINJA SVET

    Čas je, da si povrnemo zasebnost

    Jošt Bartol preučuje poglede posameznikov na njihovo zasebnost v digitalnih okoljih.
    Saša Senica 16. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Skladnost še ne pomeni pripravljenosti – bi preživeli prvi val napada?

    Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
    15. 7. 2026 | 10:57
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Promo
    Razno
    PRIHODNOST

    Ali slovensko omrežje res že poka po šivih?

    Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
    15. 7. 2026 | 08:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

    Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
    13. 7. 2026 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Njihovo delo opazimo šele, ko zmanjka elektrike

    Elektromonterke in elektromonterji – steber zanesljive preskrbe z električno energijo
    Promo Delo 10. 7. 2026 | 11:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Poslušanje zvoka valov ni samoumevno

    Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
    15. 7. 2026 | 10:14
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji (video)

    Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
    13. 7. 2026 | 09:46
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

    Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
    Promo Delo 13. 7. 2026 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    Poletje ni daleč – čaka vas na novi plaži v St. Bernardin resortu Portorož

    Najlepši poletni dnevi so pogosto bližje, kot si mislimo.
    Promo Delo 10. 7. 2026 | 13:53
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo