Kaj nas jame učijo o vesolju

»Organizmi lahko živijo v jamah, kjer je večna tema. Lahko živijo v puščavah, kjer leta ni dežja, v globokomorskih hidro­termalnih izvirih, v alkalnih ali kis­lih okoljih. Življenje vedno najde pot. Ob tem vedenju lahko pustimo prosto pot domišljiji in najrazličnejšim možnostim, kako se je življenje razvilo drugod v vesolju,« pravi okoljska znanstvenica dr. Andreea Oarga-Mulec z Univerze v Novi Gorici. Je interdisciplinarna raziskovalka, specializirana za analizo trajnosti in okoljske sisteme. Raziskuje pa tudi posebna in ekstremna okolja, denimo jame in žveplene izvire, ter kaj tam živi. Poleg speleobiologije je njena druga znanstvena ljubezen, kot pravi, astrobiologija. »Raziskave življenja v jamah in drugih ekstremnih okoljih so dobra analogija za vesolje.« Zakaj so jame tako unikatni ...