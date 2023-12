Kaj pa, če se kocka ledu ne bi nikoli stalila

Raziskovalec na Odseku za teoretično fiziko Instituta Jožef Stefan in izredni profesor na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani dr. Lev Vidmar je na razpisu evropskega raziskovalnega sveta (ERC) pridobil prestižni projekt za utrditev samostojne raziskovalne poti (Consolidator Grant). Evropsko komisijo je prepričal s projektom Meje kvantnega kaosa, v katerem bo nadaljeval raziskovanje idej, s katerimi je pred nekaj leti dvignil precej prahu.

V projektu želijo razumeti nov pojav, imenovan fazni prehod z zlomom ergodičnosti. »Ergodičnost je precej tehničen izraz, z drugo besedo bi ga lahko imenovali termalizacija, ki pa je ni težko razumeti, saj se z njo soočamo vse življenje in je povod za to, da ima snov temperaturo. Termalizacija se zgodi, če na vroč poletni dan pozabimo na sladoled in se bo zato začel taliti. Ali pa če kocko ledu vržemo v topel napitek, prav tako se bo začela taliti, torej bosta zmesi kocke ledu in napitka na koncu imeli isto temperaturo. Na intervjuju, ko sem komisiji pri ERC predstavljal svoj projekt, sem kot primer uporabil parfum. Če bi, denimo, zdaj poškropil nekaj parfuma, bi seveda sprva zelo lepo zadišalo, sčasoma pa bi se razdišalo. To je prav tako termalizacija. Dišeče molekule bi se razširile po prostoru, ušle bi tudi iz prostora, zato neha dišati. Naša narava je večinoma ergodična,« razlaga dr. Vidmar, ki pa ga zanima obraten pojav. »Torej, da se termalizacija ne zgodi, da ergodičnosti ni in da torej snov nima temperature. V primeru parfuma bi to pomenilo, da bi dišeče molekule ostale tam, kjer sem poškropil, ali pa da se kocka ledu v vroči kavi ne bi nikoli stalila.«

Seveda si tega v našem svetu ni mogoče predstavljati, kocka ledu se bo slej ko prej stalila. Kvantni svet najmanjših delcev, ki ga raziskuje dr. Vidmar, pa se »vrti« drugače. »Denimo, da imamo v kvantnem svetu neko verigo delcev s spinom, kjer v začetnem vzorcu posamezni spini kažejo bodisi gor bodisi dol. Če bo tudi po določenem času vzorec še vedno bolj ali manj enak, torej če bodo delci imeli enak spin gor ali dol, potem rečemo, da sistem ni ergodičen oziroma da nima temperature.«

Pa je že dokazano, da se kvantni parfum v kvantni mehaniki ne bi razdišal? »To je pravzaprav eden od osrednjih ciljev tega projekta. Razumeti želimo ključne pogoje, kdaj se kvantni parfum ne bo razdišal. Temu lahko rečemo, da bi bil parfum prostorsko lokaliziran. Če je lokaliziran, pa pomeni, da ni ergodičen. Obraten pojav je delokalizacija po celotnem prostoru, v tem primeru se zgodi termalizacija in gre za ergodičnost. Mi bi radi razumeli, kdaj se zgodi eno ali drugo.«

V našem svetu se bo kocka ledu vsekakor stalila, v kvantnem svetu pa veljajo drugačna pravila. FOTO: Shutterstock

Različne možnosti uporabe

Raziskave dr. Leva Vidmarja so sicer teoretične, a razumevanje teh pojavov je pomembno za razvoj kvantnih simulacij in kvantnih računalnikov, pa tudi prevodnikov in izolatorjev. »Ideje, ki jih bom raziskoval v projektu ERC, so nove in zanimive že same po sebi in za razumevanje osnovnih pojavov v kvantni statistični fiziki in drugih vejah fizike. Začetki statistične fizike segajo v 19. stoletje, eden izmed pionirjev tega področja je bil Ludwig Boltzmann, študent Jožefa Stefana. Z vidika kvantne statistične fizike je vprašanje termalizacije pomembno pri razumevanju transportnih pojavov, povedano drugače, ali je snov prevodnik ali izolator,« pravi dr. Vidmar.

»Če snov nima temperature, torej ni ergodična, pomeni, da je ta snov idealni izolator, da električnega ali toplotnega toka ne prevaja pri načeloma poljubni energiji. To je pravzaprav zelo nov koncept, saj se idealni izolatorji ponavadi preučujejo pri zelo nizkih temperaturah okoli absolutne ničle. Ideje se dotikajo še veje fizike o kvantni informaciji. Termalizacija pomeni, da se kvantna informacija sčasoma izgubi, odsotnost termalizacije oziroma zlom ergodičnosti pa pomeni, da se kvantna informacija ohrani za vse večne čase. Če se ta ohrani, potem lahko z njo manipuliraš in jo lahko uporabljaš za različne procese pri kvantnih simulacijah, morda tudi pri kvantnem računalništvu, ki sicer ni neposredna tema naših raziskav. Skratka, nova znanja, ki jih tukaj pridobivamo, združujejo koncepte iz različnih vej fizike.«

Cilj projekta je tudi, da se te napovedi testirajo na najnovejših eksperimentalnih platformah, kvantnih simulatorjih. Po drugi strani pa je uporabna vrednost novih teoretičnih dognanj tudi testiranje eksperimenta samega, kar vodi k napredkom in izboljšavam na področju kvantnih simulatorjev in kvantnih računalnikov.

Prelomni (kontroverzni) članek

Dr. Lev Vidmar bo v projektu ERC raziskoval ideje, ki jih je prvič predstavil v članku Kvantni kaos izzove mnogodelčno lokalizacijo (Quantum chaos challenges many-body localization) izpred petih let, ki je močno odmeval med raziskovalci s tega področja. Sogovornik spomni, da je do maja 2019 prevladovalo stališče, da so glavne lastnosti prehoda v tako imenovano mnogodelčno lokalizacijo, torej lokalizacijo množice delcev ob prisotnosti močnih interakcij med njimi, že precej dobro razvozlane. Stališče je bilo skladno s predpostavko, da je že bil najden vzorčni sistem, v katerem fazni prehod med ergodično in neergodično fazo zares obstaja. Nato pa so slovenski raziskovalci z dr. Vidmarjem na čelu to postavili na glavo.

»Članek smo – poleg mene so bili soavtorji še moj doktorski študent Jan Šuntajs ter kolega z IJS in FMF Janez Bonča in Tomaž Prosen – maja 2019 objavili na spletnem portalu arXiv.org. Delo je poželo veliko zanimanja, hkrati pa je sprožilo veliko takšnih in drugačnih emocij. Imeli smo velike težave pri objavi članka, pri več uglednih revijah so nas zavrnili, šele leto in pol kasneje nam ga je uspelo objaviti v reviji Physical Review E s sicer relativno nizkim faktorjem vpliva. Glavno sporočilo tega članka se nanaša na drugačen pogled na obstoj stanja mnogodelčne lokalizacije. Na podlagi izračunov smo zaključili, da v predlaganem vzorčnem sistemu ni znakov o faznem prehodu med ergodičnim in neergodičnim stanjem,« opisuje Vidmar.

Dr. Tomaž Prosen poudarja, da je lokalizacija pomembna pri marsikaterem konceptu, ki je bil predlagan na tem področju v zadnjih letih. »Treba je vedeti, ali obstaja ali ne. Gre namreč za nasprotje (kvantnega) kaosa,« pravi Prosen, matematični fizik, ki je letos pridobil svoj drugi projekt ERC Quest za uveljavljene raziskovalce, v katerem bo raziskoval robustnost kvantnega kaosa in kvantne ergodičnosti na zunanje motnje. Prosen in Vidmar raziskujeta podobne probleme, pri tem tudi sodelujeta, imata pa, kot pravi Prosen, nekoliko različne pristope. »Gre za komplementarna projekta z različnimi pristopi, upam, da bosta dodala kamenček ali dva v mozaik tega področja.«

»Omenjeni članek je ob objavi doživel veliko nasprotovanj. Kolegom vsekakor ni bilo všeč, da hočemo, če povem po domače, razsuti lokalizacijo. Njeni učinki so precej pomembni. Naša raziskava je takrat pokazala, da lahko podatke, ki smo jih dobili iz računalniških simulacij, bistveno lepše razložimo s hipotezo, da lokalizacije v predlaganem vzorčnem sistemu ni, da kvantni kaos premaga lokalizacijo,« pravi Prosen.

»Bili smo na Krvavcu, ko so decembra 2018 kolegi z IJS organizirali mednarodno konferenco. Imeli smo sveže empirične rezultate, debatirali smo, kako bi jih razložili, saj so bili videti precej čudni. Spomnim se trenutka, ko se nam je posvetilo, da je veliko lepša oziroma bolj verjetna razlaga, da lokalizacija ne preživi, da vse prevzame kvantni kaos. Tako smo dobili preprosto razlago, ki je pojasnila podatke. Rezultate smo nato še izboljšali in postalo je jasno, da je preprosta razlaga najverjetnejša. Sledila je borba. Sam še nisem doživel takega pogroma. Raziskovalci se lahko zelo čustveno odzovejo, za mlajšega kolega Vidmarja je bil odziv verjetno pravi šok. No, potem so se duhovi pomirili, drugi so naredili neodvisne raziskave in pokazalo se je, da gredo ideje v to smer, vendar konsenza zagotovo še ni,« razlaga dr. Prosen, ki pri tem še dodaja, da Vidmarjeva uspešna prijava kaže na to, »da je ERC dovolj odprto telo, ki dopušča tudi ideje oziroma hipoteze, ki niso splošno sprejete«.

Dr. Lev Vidmar dodelitev projekta razume kot priznanje in nadaljnjo spodbudo za »plavanje malo vstran« od glavnega toka raziskav. »Vesel sem, kako so se nato po objavi članka stvari začele obračati. Osnovno vprašanje, ki smo ga v članku problematizirali, je še vedno odprt problem. Ni dokončno rešen, ker zahteva še bolj poglobljene matematične pristope, o katerih upamo, da jih bo kolegom matematikom v prihodnosti tudi uspelo izvesti. Poleg osnovnega je članek porajal še kup drugih vprašanj. Ne samo ali, ampak kdaj se zgodi prehod iz ergodičnega v neergodično stanje? Pod katerimi pogoji je možno imeti idealni izolator pri zelo visoki temperaturi? Zdaj poskušamo na primerih, ki jih dobro razumemo, tako teoretično kot numerično, postaviti neko piramido teh različnih pojavov, različnih obrazov neergodičnosti.«

Podpora okolja

Za plavanje vstran sta potrebna tako znanje kot tudi drznost. »Zgodil se je zanimiv tok naključij,« pravi Vidmar. »Izobraževal sem se na Univerzi Penn State pri profesorju Marcosu Rigolu, ki je eden vodilnih raziskovalcev termalizacije in ergodičnosti v kvantnih sistemih. Ko sem se vrnil na IJS, sem imel ustrezno znanje za raziskave problema (mnogodelčne lokalizacije), s katerim pa se do tedaj nisem podrobneje ukvarjal. Čeprav so bile ideje skregane s takratnim prepričanjem v znanosti, sem bil vanje trdno prepričan, hkrati pa sem imel podporo kolegov. Zelo sem jim hvaležen, da so mi stali ob strani,« pravi.

Termalizacija se zgodi, če na vroč poletni dan pozabimo na sladoled in se bo zato začel taliti. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Podpora okolja je v znanosti zelo pomembna,« poudarja raziskovalec. »Ljubljanska fizika na tem področju je zelo kvalitetna. Sam bi rekel, da gre predvsem za pametno kadrovsko politiko zadnjih desetletij. Med seboj se zelo dobro razumemo in sodelujemo. Odlično je, da lahko nove ideje prediskutiramo v Ljubljani v živo ob kavi, nobenega kolega ni treba prek videopovezav poklicati v tujino,« razlaga dr. Vidmar, ki je sicer zelo mednarodno vpet in sodeluje s kolegi predvsem iz ZDA, Nemčije in Poljske. »Nujno je, da se raziskovalci udeležujemo tudi mednarodnih srečanj po svetu. Ali pa da drugi pridejo k nam. Lahko smo ponosni, saj organiziramo več srečanj in tako smo Ljubljano zagotovo postavili na znanstveni zemljevid teoretične fizike mnogodelčnih kvantnih sistemov.«

Dr. Lev Vidmar bo v okviru projekta ERC, za katerega je za obdobje petih let pridobil dva milijona evrov, zaposlil štiri do pet raziskovalcev. »To je tudi eden od pomembnejših ciljev projekta. Poleg raziskav so takšni projekti pomembni za izobraževanje kvalitetnih kadrov. Študentkam in študentom omogočamo vrhunsko raziskovalno delo doma. Na drugi strani pa želimo k nam privabiti tudi vrhunske tuje raziskovalce,« pravi Vidmar. »Področje, s katerim se ukvarjam, lahko raziskujem kjerkoli, saj so glavni vir konkurenčnosti prebojne nove ideje, ne pa nujno najdražja laboratorijska oprema.«