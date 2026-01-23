  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Znanoteh

    Kaj rešiti in kaj prepustiti zobu časa

    Evropa rešuje svojo podvodno dediščino pred uničujočimi posledicami podnebnih sprememeb.
    Podnebne spremembe vplivajo tudi na našo dediščino. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Podnebne spremembe vplivajo tudi na našo dediščino. FOTO: Shutterstock
    Gareth Willmer
    23. 1. 2026 | 06:00
    A+A-

    Štirideset metrov pod morsko gladino ob obali severozahodne Italije leži ena najbolje ohranjenih italijanskih razbitin iz druge svetovne vojne. Equa, italijanska ladja za boj proti podmornicam, opremljena s topovi, se je brez človeških žrtev potopila leta 1944, potem ko se je vanjo zaletela nemška ladja.

    Ladja zdaj gosti bogato morsko favno, zanimivo za potapljače in ribiče. Območje je v središču zanimanja znanstvenikov, ki si ob vse večjem onesnaženju in okoljskih spremembah prizadevajo za ohranjanje pomorske dediščine po vsej Evropi. Da bi zavarovali podvodno in obalno zapuščino, raziskovalci razvijajo inovativne metode in vrhunsko tehnologijo.

    Avgusta 2023 so potapljači odkrili skrb vzbujajoče znake, ki bi lahko pospešili erozijo ladje. Ugotovili so, da se je temperatura na morskem dnu v primerjavi z zgodovinskimi podatki za območje zvišala za dve stopinji Celzija, kar je bistveno več od sezonskega povprečja. Opazili so tudi nenavaden dvigajoč se tok, ki je z morskega dna prinašal pesek in mulj, zaradi česar niso mogli narediti 3D-posnetkov razbitine.

    »Tovrstna odkritja poudarjajo potrebo po dodatnem vzorčenju in znanstvenih analizah, ki bi potrdili, da se je stanje razbitine resnično poslabšalo zaradi podnebnih vplivov,« je dejal dr. Angelos Amditis, direktor Oddelka za raziskave in razvoj na Inštitutu za komunikacijo in računalniške sisteme (ICCS) v grških Atenah.

    Amditis vodi tudi sodelovalni projekt Thetida, v okviru katerega se raziskovalci osredotočajo na zaščito podvodne in obalne kulturne dediščine pred nevarnostmi podnebnih sprememb, kot so naraščajoče temperature, onesnaženje, zakisanje in spreminjajoči se tokovi.

    Prizadevanje za zaščito

    Razbitina ladje Equa je eno od sedmih pilotnih območij na priobalnih in podvodnih lokacijah v Sredozemlju in severni Evropi, ki jih preučujejo v okviru projekta. Mednje spadajo dve ladijski razbitini v Italiji, ladijske razbitine ob obali Cipra, razbitina letala iz druge svetovne vojne ob obali Portugalske, grad na grškem otoku Mikonosu, jezero IJssel na Nizozemskem ter postaja žičnice za premog v norveškem mestu Svalbard.

    Dr. Panagiotis Mikalis, višji raziskovalec pri skupini I-Sense na inštitutu ICCS in projektni vodja projekta Thetida, je pojasnil, da je na vseh pilotnih območjih mogoče najti dokaze za pospeševanje podnebnih tveganj, na primer obalne erozije ali ekstremnih vremenskih dogodkov. »S kombinacijo zaznavanja na terenu, satelitskega opazovanja in naprednih tehnologij za podvodni nadzor si prizadevamo pripraviti kazalnike zgodnjega opozarjanja in upravljavcem kulturne dediščine zagotoviti praktična orodja za ukrepanje, še preden nastane nepopravljiva škoda.«

    Strokovnjaki opozarjajo, da so pri iskanju načinov in smernic za ohranjanje pomorske dediščine še vedno prisotne znatne vrzeli. »Številna območja niso evidentirana, razbitine in potopljene naselbine pa se degradirajo hitreje, kot jih lahko preučujemo ali stabiliziramo,« je dejal Amditis.

    Opozoril je na pomen Unescove konvencije o varovanju podvodne kulturne dediščine iz leta 2001 in zavezanost EU, da kulturno dediščino obravnava kot eno pomembnejših točk na svojem dnevnem redu.

    Jezerska dediščina

    Nizozemska študija se navezuje na veliko sladkovodno jezero IJssel, ki ga od morja ločuje nasip, zgrajen leta 1932. Na jezero mejijo ostanki nekdanjih mest, vasi, nasipov, zapornic, črpalnih postaj in mlinov. Študija se osredotoča na staro črpalno postajo Gemaal de Poel. »Oblasti niso dobro vedele, kaj storiti s stavbo, in so jo hotele celo porušiti,« je povedala dr. Deniz Ikiz, raziskovalka na področju dediščine in podnebnih sprememb na tehnološki univerzi v Eindhovnu. »Državljanom pa se je zdelo, da je stavba del njihove dediščine, in so bili nanjo še vedno navezani.«

    Večina projekta se osredotoča na element znanosti za državljane. Na delavnicah in sestankih, ki so jih poimenovali tudi »živi laboratoriji«, so lokalni prebivalci, organi, študentje in strokovnjaki s področja dediščine lahko izrazili svoja stališča, ki so jih nato vključili v strategije za ohranjanje. »Pomembno je, da s pomočjo teh 'živih laboratorijev' razumemo prednostne naloge različnih skupnosti ter opredelimo tisto, kar se jim zdi pomembno in kar dojemajo kot svojo dediščino,« je dejala Ikizova.

    V okviru projekta Thetida se razvija tudi aplikacija, ki ljudem omogoča, da si ogledajo 3D-modele vseh sedmih območij in dodajo svoja opažanja. »Ta študija primera je zgled, kako se lahko sprejemajo odločitve,« je povedala raziskovalka.

    Vloga Arktike

    Postaja žičnice za premog Hiorthhamn na otočju Svalbard FOTO: Shutterstock
    Postaja žičnice za premog Hiorthhamn na otočju Svalbard FOTO: Shutterstock
    Norveško pilotno območje pa zagotavlja drugačno perspektivo obalne dediščine in odpira vprašanja o tem, ali je nekatere objekte mogoče ohraniti in ali bi jih bilo sploh treba ohraniti. Projekt obravnava postajo žičnice za premog Hiorthhamn na otočju Svalbard, severno od arktičnega kroga. V tej regiji so izjemno izrazite posledice podnebnih sprememb, ki povzročajo dramatično izgubo morskega ledu in permafrosta.

    Stari rudnik obsega edinstveno skupino zgradb, nosilcev žičnice ter ostankov lokomotive in železniških tirov. Raziskovalci so predvideli, da bo brez posredovanja infrastruktura verjetno izginila v desetih do 20 letih.

    Dr. Paloma Guzman, raziskovalka s področja upravljanja in politike, povezane s kulturno dediščino, na norveškem Inštitutu za raziskovanje kulturne dediščine v Oslu, je pojasnila, da se povezava svalbardske skupnosti s premogovništvom hitro spreminja, saj jo nadomeščajo turizem, storitve in raziskave. Zadnji norveški premogovnik v regiji se je zaprl lani, zato so območje zapustili številni rudarji.

    Ob študiji, opravljeni na Svalbardu, se poraja nekaj kompleksnih vprašanj. Tu je dediščina skoraj v celoti opredeljena na podlagi kronoloških meril: samodejno se namreč zaščiti vse zgrajeno pred letom 1946, ne glede na stanje, pomen ali pomembnost objekta. Vendar se pokrajina hitro spreminja zaradi taljenja permafrosta in obalne erozije, zato takšna toga opredelitev v praksi skorajda popolnoma onemogoča ohranjanje zapuščine.

    »To, ali je skupnost tu še vedno prisotna ali ne, ni pomembno,« je dejala Guzmanova. »Gre za to, da ponovno ocenimo, kaj dojemamo kot pomembno dediščino, da ohranjanje še naprej temelji na skupni zgodovini in vrednotah, namesto da bi bila to splošna obveznost, ki temelji le na starosti.« Območje, ki mu grozi propad, bi lahko tudi ogrozilo okolje, zlasti če se zaradi erozije razkrijejo industrijski odpadki.

    Prepoznavanje različnih vrst vrednosti – zgodovinske, okoljske, družbene in znanstvene – postane v tem kontekstu bistvenega pomena za sprejemanje odločitev, kaj stabilizirati ali dokumentirati in kako obravnavati neizogibne izgube. Vendar ne gre le za opredeljevanje obalne in morske dediščine, pač pa Paloma Guzman tudi razkriva, kako je treba posodobiti trenutne politike zaščite, da bi odražale podnebne spremembe, in praktične omejitve, ki jih ustvarjajo.

    Delo, ki se v okviru projekta Thetida izvaja na potopljenih razbitinah, celinskih plovnih poteh in v arktičnih naselbinah, kaže na širši izziv, s katerim se srečuje Evropa: podnebne spremembe namreč preoblikujejo naše obale in krajinsko dediščino hitreje, kot se nanje lahko odzovejo institucije. Vendar lokalne skupnosti še naprej potrjujejo, kako pomembna je zanje dediščina. Raziskovalci, ki jim prisluhnejo, gradijo nekaj bistveno trajnejšega od katere koli razbitine: okvir, znotraj katerega lahko razmišljamo, kaj bomo rešili in zakaj je to pomembno.

    --------------------

    Raziskave, omenjene v članku, so financirane v okviru programa EU Obzorja. Članek je bil prvotno objavljen v reviji Horizon, reviji EU za raziskave in inovacije.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Intervju

    Da bi suše in poplave napovedovali več mesecev vnaprej

    Včasih smo govorili o meteorologiji, zdaj pa o znanosti o zemeljskem sistemu, pravi Xubin Zeng.
    Milan Ilić 15. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Photo
    Novice  |  Znanoteh
    Znanost za prihodnost

    Od živih stavb do večopravilnih domačih robotov

    Na eni strani vračanje k naravi, na drugi bodo roboti naši negovalci.
    12. 1. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Podmorsko omrežje

    Varovanje skritih življenjsko pomembnih vezi Evrope

    Kako bi z umetno inteligenco lahko zaščitili infrastrukturo pod morsko gladino?
    5. 1. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Morebitni pok balona UI bi močno bolel predvsem malega človeka

    Krožna ekonomija balona umetne inteligence: največja ameriška podjetja v industriji UI so izvedla vrsto nenavadnih finančnih manevrov.
    Jurij Kristan 15. 12. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Bolniška odsotnost

    Konec privilegija javnih uslužbencev, konec izigravanja

    Po novem bo nadzor brez napovedi mogoč pri vseh zaposlenih. Preiskave morajo temeljiti na sumih zlorab.
    Mitja Felc 22. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Po vrnitvi iz Japonske so Domna zjutraj doma presenetili kontrolorji

    V Oberstdorfu od četrtka do nedelje 29. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih s šestimi Slovenci. Domen Prevc vroči kandidat za osvojitev zlate lovorike.
    Miha Šimnovec 20. 1. 2026 | 20:12
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc je še pravočasno prejel opozorilo

    Domen Prevc nadaljuje svoj let proti velikemu kristalnemu globusu. Od četrtka do nedelje v Oberstdorfu svetovno prvenstvo v smučarskih poletih.
    Miha Šimnovec 19. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo

    Francija z zavezniki v Sredozemlju prestregla naftni tanker iz Rusije

    Spremljamo aktualno dogajanje in mednarodne odzive na ameriške težnje po prevzemu Grenlandije.
    22. 1. 2026 | 06:52
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

    Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 11:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAVA USPEŠNICA

    Krema, ki je popolnoma spremenila vse trende

    Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 13:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fibromialgija: kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

    Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
    Promo Delo 21. 1. 2025 | 10:03
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    podnebne spremembeHorizonkulturna dediščinaArktikadediščinamorje

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Kulinarika
    Oprta kuhinja

    Recept dneva: Torta brownie tiramisu (VIDEO)

    Obožujete čokoladne rjavčke ali tiramisu? Potem je to sladica, ki jo preprosto morate narediti!
    Mateja Delakorda 23. 1. 2026 | 07:31
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Iran

    Trump Iranu zagrozil z vojaško silo, flota že na poti

    Kot je dejal Trump, je ukrep sprejel za vsak slučaj, če bo treba ukrepati proti Teheranu zaradi zatiranja protestnikov.
    23. 1. 2026 | 07:15
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Aljaž Golčer: Oglušujoči zvok kultnih desetvaljnikov

    Nova sezona formule ena prihaja marca na Kanal A in Voyo, tekme bo komentiral Aljaž Golčer. V intervjuju nam je zaupal, kaj pripravljajo, kakšni so njegovi otroški spomini na prenose z dirkališč in zakaj so mu bili vedno pri srcu Finci.
    23. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Danes v Abu Dabiju o Ukrajini, Kremelj: rešiti je treba ozemeljska vprašanja

    Tristranski pogovori bodo potekali po srečanju ruskega predsednika z ameriškim odposlancem Witkoffom in Trumpovim zetom Jaredom Kushnerjem.
    23. 1. 2026 | 06:52
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Mestni derbi v Los Angelesu

    Nora trojka Dončića ni zmedla tekmecev, čaka ga poseben večer (VIDEO)

    Košarkarji Los Angeles Lakers so izgubili mestni derbi s Clippers s 104:112, potem ko so v tretji četrtini zaostajali že za 26 točk. Dvojni dvojček Dončića.
    Nejc Grilc 23. 1. 2026 | 06:40
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Aljaž Golčer: Oglušujoči zvok kultnih desetvaljnikov

    Nova sezona formule ena prihaja marca na Kanal A in Voyo, tekme bo komentiral Aljaž Golčer. V intervjuju nam je zaupal, kaj pripravljajo, kakšni so njegovi otroški spomini na prenose z dirkališč in zakaj so mu bili vedno pri srcu Finci.
    23. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Danes v Abu Dabiju o Ukrajini, Kremelj: rešiti je treba ozemeljska vprašanja

    Tristranski pogovori bodo potekali po srečanju ruskega predsednika z ameriškim odposlancem Witkoffom in Trumpovim zetom Jaredom Kushnerjem.
    23. 1. 2026 | 06:52
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Mestni derbi v Los Angelesu

    Nora trojka Dončića ni zmedla tekmecev, čaka ga poseben večer (VIDEO)

    Košarkarji Los Angeles Lakers so izgubili mestni derbi s Clippers s 104:112, potem ko so v tretji četrtini zaostajali že za 26 točk. Dvojni dvojček Dončića.
    Nejc Grilc 23. 1. 2026 | 06:40
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Sami se lahko odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec

    Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 09:48
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Kariera
    Vredno branja

    JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

    Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 12:41
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Napadalci ne vdirajo v sisteme. Vdirajo v navade.

    Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Napredek v implantologiji: Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

    Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 10:38
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo