Kaj rešiti in kaj prepustiti zobu časa

Štirideset metrov pod morsko gladino ob obali severozahodne Italije leži ena najbolje ohranjenih italijanskih razbitin iz druge svetovne vojne. Equa, italijanska ladja za boj proti podmornicam, opremljena s topovi, se je brez človeških žrtev potopila leta 1944, potem ko se je vanjo zaletela nemška ladja.

Ladja zdaj gosti bogato morsko favno, zanimivo za potapljače in ribiče. Območje je v središču zanimanja znanstvenikov, ki si ob vse večjem onesnaženju in okoljskih spremembah prizadevajo za ohranjanje pomorske dediščine po vsej Evropi. Da bi zavarovali podvodno in obalno zapuščino, raziskovalci razvijajo inovativne metode in vrhunsko tehnologijo.

Avgusta 2023 so potapljači odkrili skrb vzbujajoče znake, ki bi lahko pospešili erozijo ladje. Ugotovili so, da se je temperatura na morskem dnu v primerjavi z zgodovinskimi podatki za območje zvišala za dve stopinji Celzija, kar je bistveno več od sezonskega povprečja. Opazili so tudi nenavaden dvigajoč se tok, ki je z morskega dna prinašal pesek in mulj, zaradi česar niso mogli narediti 3D-posnetkov razbitine.

»Tovrstna odkritja poudarjajo potrebo po dodatnem vzorčenju in znanstvenih analizah, ki bi potrdili, da se je stanje razbitine resnično poslabšalo zaradi podnebnih vplivov,« je dejal dr. Angelos Amditis, direktor Oddelka za raziskave in razvoj na Inštitutu za komunikacijo in računalniške sisteme (ICCS) v grških Atenah.

Amditis vodi tudi sodelovalni projekt Thetida, v okviru katerega se raziskovalci osredotočajo na zaščito podvodne in obalne kulturne dediščine pred nevarnostmi podnebnih sprememb, kot so naraščajoče temperature, onesnaženje, zakisanje in spreminjajoči se tokovi.

Prizadevanje za zaščito

Razbitina ladje Equa je eno od sedmih pilotnih območij na priobalnih in podvodnih lokacijah v Sredozemlju in severni Evropi, ki jih preučujejo v okviru projekta. Mednje spadajo dve ladijski razbitini v Italiji, ladijske razbitine ob obali Cipra, razbitina letala iz druge svetovne vojne ob obali Portugalske, grad na grškem otoku Mikonosu, jezero IJssel na Nizozemskem ter postaja žičnice za premog v norveškem mestu Svalbard.

Dr. Panagiotis Mikalis, višji raziskovalec pri skupini I-Sense na inštitutu ICCS in projektni vodja projekta Thetida, je pojasnil, da je na vseh pilotnih območjih mogoče najti dokaze za pospeševanje podnebnih tveganj, na primer obalne erozije ali ekstremnih vremenskih dogodkov. »S kombinacijo zaznavanja na terenu, satelitskega opazovanja in naprednih tehnologij za podvodni nadzor si prizadevamo pripraviti kazalnike zgodnjega opozarjanja in upravljavcem kulturne dediščine zagotoviti praktična orodja za ukrepanje, še preden nastane nepopravljiva škoda.«

Strokovnjaki opozarjajo, da so pri iskanju načinov in smernic za ohranjanje pomorske dediščine še vedno prisotne znatne vrzeli. »Številna območja niso evidentirana, razbitine in potopljene naselbine pa se degradirajo hitreje, kot jih lahko preučujemo ali stabiliziramo,« je dejal Amditis.

Opozoril je na pomen Unescove konvencije o varovanju podvodne kulturne dediščine iz leta 2001 in zavezanost EU, da kulturno dediščino obravnava kot eno pomembnejših točk na svojem dnevnem redu.

Jezerska dediščina

Nizozemska študija se navezuje na veliko sladkovodno jezero IJssel, ki ga od morja ločuje nasip, zgrajen leta 1932. Na jezero mejijo ostanki nekdanjih mest, vasi, nasipov, zapornic, črpalnih postaj in mlinov. Študija se osredotoča na staro črpalno postajo Gemaal de Poel. »Oblasti niso dobro vedele, kaj storiti s stavbo, in so jo hotele celo porušiti,« je povedala dr. Deniz Ikiz, raziskovalka na področju dediščine in podnebnih sprememb na tehnološki univerzi v Eindhovnu. »Državljanom pa se je zdelo, da je stavba del njihove dediščine, in so bili nanjo še vedno navezani.«

Večina projekta se osredotoča na element znanosti za državljane. Na delavnicah in sestankih, ki so jih poimenovali tudi »živi laboratoriji«, so lokalni prebivalci, organi, študentje in strokovnjaki s področja dediščine lahko izrazili svoja stališča, ki so jih nato vključili v strategije za ohranjanje. »Pomembno je, da s pomočjo teh 'živih laboratorijev' razumemo prednostne naloge različnih skupnosti ter opredelimo tisto, kar se jim zdi pomembno in kar dojemajo kot svojo dediščino,« je dejala Ikizova.

V okviru projekta Thetida se razvija tudi aplikacija, ki ljudem omogoča, da si ogledajo 3D-modele vseh sedmih območij in dodajo svoja opažanja. »Ta študija primera je zgled, kako se lahko sprejemajo odločitve,« je povedala raziskovalka.

Vloga Arktike

Postaja žičnice za premog Hiorthhamn na otočju Svalbard FOTO: Shutterstock

Norveško pilotno območje pa zagotavlja drugačno perspektivo obalne dediščine in odpira vprašanja o tem, ali je nekatere objekte mogoče ohraniti in ali bi jih bilo sploh treba ohraniti. Projekt obravnava postajo žičnice za premog Hiorthhamn na otočju Svalbard, severno od arktičnega kroga. V tej regiji so izjemno izrazite posledice podnebnih sprememb, ki povzročajo dramatično izgubo morskega ledu in permafrosta.

Stari rudnik obsega edinstveno skupino zgradb, nosilcev žičnice ter ostankov lokomotive in železniških tirov. Raziskovalci so predvideli, da bo brez posredovanja infrastruktura verjetno izginila v desetih do 20 letih.

Dr. Paloma Guzman, raziskovalka s področja upravljanja in politike, povezane s kulturno dediščino, na norveškem Inštitutu za raziskovanje kulturne dediščine v Oslu, je pojasnila, da se povezava svalbardske skupnosti s premogovništvom hitro spreminja, saj jo nadomeščajo turizem, storitve in raziskave. Zadnji norveški premogovnik v regiji se je zaprl lani, zato so območje zapustili številni rudarji.

Ob študiji, opravljeni na Svalbardu, se poraja nekaj kompleksnih vprašanj. Tu je dediščina skoraj v celoti opredeljena na podlagi kronoloških meril: samodejno se namreč zaščiti vse zgrajeno pred letom 1946, ne glede na stanje, pomen ali pomembnost objekta. Vendar se pokrajina hitro spreminja zaradi taljenja permafrosta in obalne erozije, zato takšna toga opredelitev v praksi skorajda popolnoma onemogoča ohranjanje zapuščine.

»To, ali je skupnost tu še vedno prisotna ali ne, ni pomembno,« je dejala Guzmanova. »Gre za to, da ponovno ocenimo, kaj dojemamo kot pomembno dediščino, da ohranjanje še naprej temelji na skupni zgodovini in vrednotah, namesto da bi bila to splošna obveznost, ki temelji le na starosti.« Območje, ki mu grozi propad, bi lahko tudi ogrozilo okolje, zlasti če se zaradi erozije razkrijejo industrijski odpadki.

Prepoznavanje različnih vrst vrednosti – zgodovinske, okoljske, družbene in znanstvene – postane v tem kontekstu bistvenega pomena za sprejemanje odločitev, kaj stabilizirati ali dokumentirati in kako obravnavati neizogibne izgube. Vendar ne gre le za opredeljevanje obalne in morske dediščine, pač pa Paloma Guzman tudi razkriva, kako je treba posodobiti trenutne politike zaščite, da bi odražale podnebne spremembe, in praktične omejitve, ki jih ustvarjajo.

Delo, ki se v okviru projekta Thetida izvaja na potopljenih razbitinah, celinskih plovnih poteh in v arktičnih naselbinah, kaže na širši izziv, s katerim se srečuje Evropa: podnebne spremembe namreč preoblikujejo naše obale in krajinsko dediščino hitreje, kot se nanje lahko odzovejo institucije. Vendar lokalne skupnosti še naprej potrjujejo, kako pomembna je zanje dediščina. Raziskovalci, ki jim prisluhnejo, gradijo nekaj bistveno trajnejšega od katere koli razbitine: okvir, znotraj katerega lahko razmišljamo, kaj bomo rešili in zakaj je to pomembno.

--------------------

Raziskave, omenjene v članku, so financirane v okviru programa EU Obzorja. Članek je bil prvotno objavljen v reviji Horizon, reviji EU za raziskave in inovacije.