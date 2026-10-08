Kaj se dogaja v telesu tekačev pred in med maratonom

Čez dober teden bo na startu 30. ljubljanskega maratona stalo približno pet tisoč maratoncev in maratonk ter še dvakrat toliko tekmovalcev na pol krajši razdalji. Za njimi so tedni bolj ali manj skrbno načrtovanih priprav, ki jim je sledilo od sedem do 21 dni treninga v zmanjšanem obsegu (taper), med katerimi so se spočili. Njihove mišice, tetive, pljuča in srce so v odlični formi, pred startom jih bo le povišana raven hormonov adrenalina in kortizola v krvi opominjala, da se bo nekaj zgodilo. Samo možgani bodo dobro vedeli, kaj sledi. V mišicah pred startom vlada mirno stanje, energije je dovolj, preskrba s kisikom zadostna, pH je optimalen, srce jim brez vsakršnega napora pošilja dovolj krvi. Vse to se spremeni po strelu iz startne pištole, ko začno možgani po živčnih vlaknih mišicam ...