Kaj se dogaja v telesu umirajočega v zadnjih trenutkih pred smrtjo

Vsi bomo nekoč umrli. In morda se bomo pred tem še lahko spominjali, kaj vse smo doživeli in kaj bi še lahko bilo pred nami. Toda čeprav je smrt neločljiva od našega življenja, je videti, da sta umiranje in minljivost pogosto tabu. Smrt nastopi, ko se ustavijo vse življenjske funkcije. Nehamo dihati, srce ne bije več, možgani niso več aktivni. Oziroma natančneje, kot bomo spoznali v nadaljevanju, lahko te stopnje ločimo na klinično smrt, ko je funkcije še mogoče povrniti, in biološko, ko se celice dokončno ugasnejo. Približno 18 odstotkov ljudi, ki preživijo zastoj srca, poroča o izkušnji bližnje smrti (angl. near-death experiences, NDE), približno desetina med njimi pa opisuje videnje bele svetlobe. Kako pojasniti ta pojav? Med zastojem srca začne v možganih zmanjkovati kisika, pretok ...