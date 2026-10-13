Kaj se zgodi, ko podjetju odpove edina internetna povezava?

Blagajne obstanejo, poslovne aplikacije postanejo nedosegljive, komunikacija je otežena, zaposleni pa čakajo. Podjetje izgublja čas, lahko tudi prihodke in zaupanje strank. Internetna povezava zato danes ni več zgolj podporna infrastruktura, temveč eden od temeljev neprekinjenega poslovanja. Vendar zanesljiva povezljivost sama po sebi ni dovolj: za varno poslovanje mora biti že v osnovi povezana tudi z ustrezno kibernetsko zaščito.

Od povezljivosti so odvisni POS-terminali, sistemi ERP in CRM, telefonija VoIP, videokonference, storitve v oblaku in vsakodnevna komunikacija. Podjetje, ki uporablja le eno internetno povezavo, tako ključne digitalne procese postavi na eno samo kritično točko. Dokler povezava deluje, tveganja skoraj ne opazimo. Ko odpove ali postane nestabilna, pa se posledice hitro pokažejo v celotnem poslovanju.

Dve povezavi in samodejen preklop

SD-WAN Lite je upravljana storitev Telekoma Slovenije, ki več internetnih povezav združuje v enotno, centralno upravljano rešitev. Na posamezni lokaciji sta vzpostavljeni najmanj dve povezavi, na primer optični in mobilni dostop. Sistem neprekinjeno spremlja njihovo kakovost, vključno z zakasnitvami, izgubo paketov in razpoložljivostjo, ter promet samodejno usmerja po najboljši poti.

Če primarna povezava odpove ali se njena kakovost poslabša, sistem promet preusmeri na drugo. Preklop ne zahteva ročnega posega zaposlenih ali iskanja začasnih rešitev. Dostop do poslovnih aplikacij se lahko ohrani, delo pa nadaljuje z manj motnjami.

Rezervna povezava pri tem ni zgolj dodaten priključek, ki čaka na uporabo. Je aktiven del rešitve, ki spremlja razmere in se nanje samodejno odziva. Kot primarna povezava se lahko uporabljajo različne oblike fiksnega dostopa, sekundarna pa je lahko mobilni dostop 4G ali 5G oziroma alternativni fiksni dostop.

Poslovne aplikacije uporabijo boljšo pot

Pri poslovni povezljivosti ni pomembno le, ali internet deluje, temveč tudi, kako kakovostno delujejo aplikacije, ki jih potrebujejo zaposleni. SD-WAN Lite spremlja kakovost razpoložljivih povezav in promet usmerja po najboljši poti.

Aplikacije, kot so POS, ERP, VoIP in video, tako uporabijo primernejšo razpoložljivo povezavo. To pomeni manj motenj in boljšo odzivnost, kar je posebej pomembno v okoljih, kjer lahko že krajša nestabilnost vpliva na plačila, delo s strankami ali dostop do poslovnih podatkov.

Cilj rešitve zato ni zgolj zagotoviti še eno internetno povezavo, temveč izboljšati odpornost poslovanja in uporabniško izkušnjo na posamezni lokaciji.

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Varnost kot sestavni del storitve

Večja razpoložljivost mora biti povezana tudi z ustrezno zaščito. Ključna razlikovalna prednost storitve SD-WAN Lite je, da poleg zanesljive povezljivosti vključuje tudi napredno požarno pregrado naslednje generacije. Telekom Slovenije požarno pregrado upravlja skupaj s standardizirano varnostno politiko, zato podjetju ni treba ločeno uvajati, usklajevati in upravljati različnih rešitev za povezljivost in kibernetsko zaščito. Obe področji sta že v osnovi povezani v celovito upravljano storitev. Varnost tako ni dodatek, za katerega bi moralo podjetje poskrbeti posebej, temveč ena od osrednjih prednosti rešitve. To je pomembno zlasti za mala in srednje velika podjetja, ki nimajo lastnega IT-strokovnjaka ali večje IT-ekipe. Namesto usklajevanja različnih rešitev in ponudnikov dobijo povezljivost, varnost in podporo v okviru ene storitve.

Centralno upravljanje in ena kontaktna točka

Ob izpadu je ključno tudi, kdo spremlja delovanje storitve, obravnava napako in skrbi za opremo. SD-WAN Lite omogoča centralizirano upravljanje lokacij in vpogled v stanje povezav WAN. Na zahtevo sta na voljo tudi poročanje in statistika prometa. Podjetje ima obenem eno kontaktno točko za podporo, ki je na voljo vse dni v tednu. Tak pristop poenostavi upravljanje predvsem podjetjem z več poslovalnicami, trgovinami, skladišči ali pisarnami. Rešitev je primerna tudi za podjetja brez lokalnega IT-kadra in podjetja v rasti, ki želijo nove lokacije vključevati v enotno upravljano okolje.

Več kot le hitrejši internet

Vrednost storitve SD-WAN Lite ni samo v hitrosti dostopa. Njeno bistvo je kombinacija najmanj dveh povezav, spremljanja njihove kakovosti, samodejnega usmerjanja prometa, upravljane požarne pregrade in podpore. Ko internet postane nujen za skoraj vsak poslovni proces, je ena sama povezava tveganje. SD-WAN Lite podjetju zagotavlja drugo pot do aplikacij in storitev ter upravljanje, varnost in podporo združuje v eni rešitvi. Ključna korist zato ni zgolj povezava, ki je hitra, ampak poslovanje, ki je ob motnjah odpornejše.

Več informacij je na spletni strani SD-WAN Lite Telekoma Slovenije.

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