Kaj so kitajski znanstveniki ugotovili o oddaljeni strani Lune?

Asteroid pri trku prodrl globoko v Lunin plašč in spremenil njeno kemično sestavo.

Zadnja leta raziskovanja Lune pripadajo Kitajski. Azijska vesoljska velesila s tehnološkimi rešitvami korak za korakom krepi prisotnost na Luni in se približuje tihemu cilju, to je postavitvi lunarne postojanke s človeško posadko. A medtem skrbi za pomemben napredek pri razumevanju razvoja Lune. Vzorci kamnin, ki jih je leta 2024 pridobila v okviru odprave Chang'e 6, nam že razsvetljujejo eno izmed velikih skrivnosti: zakaj sta bližnja in oddaljena stran Lune tako različni? Podoba Lune na nočnem nebu je nepogrešljiv del Zemlje in našega vsakdanjika. Svetel disk, potiskan s sivimi območji, nam je tako domač, da se nas večina niti ne vpraša, kakšen je videti preostali del Lune. In četudi se je v preteklosti zagotovo našlo dovolj radovednežev, je njihova zvedavost ostala nepotešena. Zaradi ...